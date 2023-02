Clásico Mundial 2023: Líderes históricos en estadísticas individuales

Despaigne participó en las ediciones del 2009, 2013 y 2017, conectando uno en el primero y tres en cada uno de los siguientes dos. Tiene slugging de .778 en 17 encuentros de por vida en el WBC.

Empujadas: Frederich Cepeda, Cuba (23)

Cepeda disputó 25 partidos en el WBC a lo largo de las primeras cuatro ediciones, llegando incluso a 23 remolcadas en sus primeros 19 encuentros – antes del final del torneo del 2013. Impulsó ocho rayitas en el 2006, 10 en el 2009 y cinco en el 2013.

Hits: Cepeda (32)

Cepeda conectó 31 de sus 32 hits totales durante los primeros tres eventos del Clásico, y sigue siendo el líder histórico. Conectó 10 imparables en el 2006, 12 en el 2009, nueve en el 2013 y uno en el 2017.

Dobles: Justin Morneau, Canadá; Cepeda, Cuba (ocho cada uno)

Morneau jugó en las primeras cuatro ediciones del Clásico, pero conectó sus ocho dobles en los primeros tres. En cuanto a Cepeda, parece un buen momento para destacar que el cubano también es líder absoluto en bases alcanzadas con 60 y es segundo en veces al bate con 108, sólo superado por las 115 del Beltrán.

Triples: Yoenis Céspedes, Cuba (tres)

Céspedes no sólo es el líder absoluto de triples, sino que también es primero en cantidad de batazos de tres bases en un solo torneo, luego de dar esos tres en la edición del 2009. Además, lo hizo en apenas seis choques – su mayor cantidad de triples en un período de seis partidos en Grandes Ligas fue de dos.

Bases por bolas negociadas: Cepeda (22)

Parece mentira pensar en turnos de Cepeda que no hayan terminado en hits, dado lo señalado más arriba, pero tampoco sorprende que no le hayan querido lanzar. En su último WBC en el 2017, Cepeda dio un solo hit, pero negoció siete pasaportes.

Bases robadas: Tsuyoshi Nishioka, Japón; Ichiro Suzuki, Japón y Jimmy Rollins, Estados Unidos (cinco)

Todas las bases robadas de Nishioka fueron en el 2006, siendo la mayor cantidad en un solo torneo. Ichiro y Rollins se estafaron cinco cada uno a lo largo de dos Clásicos.

PITCHEO

Ponches: Daisuke Matsuzaka, Japón (23)

Matsuzaka lanzó en cada uno de los primeros Clásicos, logrando efectividad de 1.95 en 27.2 entradas. En el 2009 ante Cuba en la segunda ronda, tiró seis tramos en blanco con ocho ponches.

Salvamentos: Fernando Rodney, República Dominicana (ocho)

El líder es Rodney, claro. El dominicano estuvo perfecto, de 7-7, en oportunidades de juegos salvados en el 2013, cuando Dominicana ganó el torneo de manera invicta. Sumó un rescate más en el 2006.

Entradas lanzadas: Diegomar Markwell, Países Bajos (28)

Markwell fue uno de 20 jugadores en disputar los primeros cuatro eventos del Clásico, sumando nueve presentaciones en total, cinco de las cuales fueron aperturas. Cuando los Países Bajos avanzaron a la segunda ronda del 2013, Markwell hizo tres salidas y su equipo ganó dos de ellas.

Aperturas: Matsuzaka y Volquez (seis)

Matsuzaka hizo tres aperturas en cada uno de los Clásicos del 2006 y el 2009. Las seis de Volquez fueron entre el 2009, el el 2013 y el 2017, con una efectividad de 2.53.

Victorias: Matsuzaka (seis)

Ésta es una de las instancias en las que las victorias son realmente importantes, en especial cuando has hecho seis aperturas de por vida en el WBC y las has ganado todas. No es sólo 6-0, es 6-0 sin siquiera haber salido de un partido sin decisión.

FUENTE: MLB