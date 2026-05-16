Panamá Oeste hizo historia en el Campeonato Nacional U12

El Campeonato Nacional U12 llegó a su fin y nos regaló un momento histórico, luego de que Panamá Oeste superara 1-0 a Los Santos en la gran final, convirtiéndose así en tricampeones de la categoría.

El derecho Luis Urriola se acreditó la victoria, tirando 6.0 episodios de 2 hits, 1 base por bolas y 3 ponches.

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Lucas Gutiérrez fue el hombre clave a la ofensiva, sonando de 3-1 con la única carrera empujada del compromiso disputado en el Completo Deportivo MVP Sport City.

Título histórico de Panamá Oeste

Con el título ganado en el 2026 bajo el mando del timonel Elpidio Pinto, los Vaqueros lograron el tricampeonato (2024-2025-2026), según información del historiador José Otero. En 2017 también se coronaron campeones.

Panamá Metro también fue tricampeón 2011-2012-2013 con Jorge Nash como mánager y luego conquistaron 4 títulos en fila en 2018-2019-2021-2022 (2020 no se jugó por COVID).