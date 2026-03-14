Clásico Mundial 2026: ¿Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales? FOTO: MLB

Las llaves semifinales del Clásico Mundial 2026 quedaron definidas, con la presencia de Italia tras eliminar a Puerto Rico en los cuartos de final por pizarra de 8-6 en el Daikin Park.

En sus últimos tres partidos del Clásico Mundial, la Selección de los Estados Unidos no se ha visto del todo dominante: Una victoria por 5-3 sobre México, una derrota por 8-6 ante Italia y el viernes por la noche en cuartos de final frente a Canadá, un triunfo por 5-3 para pasar a la ronda semifinal.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse