Clásico Mundial 2026: ¿Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales?

Las llaves semifinales del Clásico Mundial 2026 quedaron definidas, con la presencia de Italia tras eliminar a Puerto Rico en los cuartos de final por pizarra de 8-6 en el Daikin Park.
Otro clasificado es República Dominicana, que no sólo está haciendo historia en el torneo, sino que lo está haciendo de maneras inesperadas. Y el viernes no fue la excepción, al vencer a Corea del Sur 10-0 por la vía del nocaut, para asegurar el pase a la semifinal.
Semifinales del Clásico Mundial 2026
- Estados Unidos vs República Dominicana en el loanDepot park, Miami (7:00 pm) - Domingo, 15 de marzo
- Italia vs ganador Venezuela-Japón en el loanDepot park (7:00 pm) - Lunes, 16 de marzo