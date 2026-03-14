Clásico Mundial Béisbol -  14 de marzo de 2026 - 18:19

Clásico Mundial 2026: ¿Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales?

Las llaves semifinales del Clásico Mundial 2026 quedaron definidas, con la presencia de Italia entre los clasificados.

Clásico Mundial 2026: ¿Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales?

Clásico Mundial 2026: ¿Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales?

FOTO: MLB

Las llaves semifinales del Clásico Mundial 2026 quedaron definidas, con la presencia de Italia tras eliminar a Puerto Rico en los cuartos de final por pizarra de 8-6 en el Daikin Park.

En sus últimos tres partidos del Clásico Mundial, la Selección de los Estados Unidos no se ha visto del todo dominante: Una victoria por 5-3 sobre México, una derrota por 8-6 ante Italia y el viernes por la noche en cuartos de final frente a Canadá, un triunfo por 5-3 para pasar a la ronda semifinal.

Otro clasificado es República Dominicana, que no sólo está haciendo historia en el torneo, sino que lo está haciendo de maneras inesperadas. Y el viernes no fue la excepción, al vencer a Corea del Sur 10-0 por la vía del nocaut, para asegurar el pase a la semifinal.

Semifinales del Clásico Mundial 2026

  • Estados Unidos vs República Dominicana en el loanDepot park, Miami (7:00 pm) - Domingo, 15 de marzo
  • Italia vs ganador Venezuela-Japón en el loanDepot park (7:00 pm) - Lunes, 16 de marzo

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