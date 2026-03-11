BÉISBOL Béisbol -  11 de marzo de 2026 - 11:49

Clásico Mundial 2026: Mark DeRosa en la polémica por creer que Estados Unidos ya estaba clasificado

El manager de Estados Unidos Mark DeRosa en el ojo de la tormenta por jugar con la banca en un duelo decisivo en el Clásico Mundial 2026.

Clásico Mundial 2026: Mark DeRosa
Clásico Mundial 2026: Mark DeRosaFoto: Houston Astros / Getty Images

El manager de los Estados Unidos Mark DeRosa se encuentra en polémicas en el Clásico Mundial 2026 luego de pensar que estaba clasificado a la siguiente ronda y de jugar con su banca ante Italia.

“Es extraño. Queremos ganar este juego aunque nuestro boleto a los cuartos de final ya está asegurado.”, fueron las palabras de Mark DeRosa antes del partido.

Estados Unidos cayó 8-6 ante Italia y aunque aún no están eliminados, corren un gran riesgo de quedarse por fuera del torneo.

“Sí, me equivoqué al decirlo. Interpreté mal los cálculos completamente.”, se disculpó luego del partido.

Polémica con el manager de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

“Sabíamos que México iba a jugar contra Italia… y estábamos revisando todos los números con carreras permitidas, carreras anotadas y outs… así que simplemente me expresé mal.”

