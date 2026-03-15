Clásico Mundial 2026: Partido para hoy domingo 15 de marzo

Repasa el partido que hay para hoy domingo 15 de marzo en las acciones del Clásico Mundial 2026 con partidos que definirán los clasificados a la final.

República Dominicana y Estados Unidos se verán las caras en un choque adelantado por el título, donde también veremos estrellas como Juan Soto, Aaron Judge, Fernando Tatis Jr, Paul Skenes y Vladimir Guerrero Jr.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los dominicanos terminaron la ronda de grupos invicta con récord de 4-0 en la zona D y luego vencieron 10-0 a Corea del Sur en el partido de cuartos de final.

Por su parte, los estadounidenses fueron segundos en el grupo B con marca de 3-1 y en cuartos superaron 5-3 a Canadá.

El ganador de esta llave se medirá cara a cara con el vencedor del cruce entre Venezuela e Italia.

Partidos para hoy domingo 15 de marzo - Clásico Mundial 2026