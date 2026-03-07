BÉISBOL Béisbol -  7 de marzo de 2026 - 07:52

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 7 de marzo

Repasa los partidos que se disparatarán este sábado 7 de marzo en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

El Clásico Mundial 2026 continúa este sábado 7 de marzo con una jornada cargada de partidos en la fase de grupos, donde varias selecciones buscarán su primera victoria del torneo mientras otras intentarán consolidarse en la tabla de posiciones.

Tras los resultados del viernes, los equipos comienzan a perfilar sus aspiraciones en un torneo donde solo los dos mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final, lo que aumenta la importancia de cada juego en esta primera ronda.

Partidos del sábado 7 de marzo en el Clásico Mundial 2026

Grupo C – Tokio

  • Japón vs Corea del Sur

  • China Taipéi vs Corea del Sur

Grupo A – San Juan

  • Colombia vs Canadá

  • Panamá vs Puerto Rico

Grupo D – Miami

  • Nicaragua vs Países Bajos

  • Israel vs Venezuela

Grupo B – Houston

  • Brasil vs Italia

  • Gran Bretaña vs Estados Unidos

