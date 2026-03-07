Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 7 de marzo

El Clásico Mundial 2026 continúa este sábado 7 de marzo con una jornada cargada de partidos en la fase de grupos, donde varias selecciones buscarán su primera victoria del torneo mientras otras intentarán consolidarse en la tabla de posiciones.
Partidos del sábado 7 de marzo en el Clásico Mundial 2026
Grupo C – Tokio
-
Japón vs Corea del Sur
China Taipéi vs Corea del Sur
Grupo A – San Juan
-
Colombia vs Canadá
Panamá vs Puerto Rico
Grupo D – Miami
-
Nicaragua vs Países Bajos
Israel vs Venezuela
Grupo B – Houston
-
Brasil vs Italia
Gran Bretaña vs Estados Unidos