Clásico Mundial Béisbol -  6 de marzo de 2026 - 15:24

Panamá vs Puerto Rico: Fecha, hora y dónde seguir juego 2 del Clásico Mundial 2026

La novena de Panamá visitará a Puerto Rico, el equipo de casa, en el segundo partido del Clásico Mundial 2026.

Panamá vs Puerto Rico: Fecha

FOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá chocará ante Puerto Rico en su segunda presentación del Clásico Mundial 2026, donde buscará sumar su primer triunfo.

Los canaleros vienen de perder 3-1 frente a Cuba en el Hiram Bithorn Stadium, sumando su tercera derrota en el historial de Clásico Mundiales (2006, 2023 y 2026) ante los cubanos.

Logan Allen, Grandes Ligas de los Guardianes de Cleveland, perdió el compromiso tras lanzar 3.0 episodios de 5 hits, 3 carreras (3 limpias), 2 jonrones y 5 ponches.

Para este segundo encuentro el manager José Mayorga tiene designado al diestro Ariel Jurado para abrir el partido.

PANAMÁ VS PUERTO RICO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JUEGO 2 DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026

  • Fecha: Sábado, 7 de marzo de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Hiram Bithorn Stadium
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en rpctv.com y las redes sociales de RPC Deportes
