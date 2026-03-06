Panamá vs Puerto Rico: Fecha, hora y dónde seguir juego 2 del Clásico Mundial 2026

La Selección de Béisbol de Panamá chocará ante Puerto Rico en su segunda presentación del Clásico Mundial 2026, donde buscará sumar su primer triunfo.
Logan Allen, Grandes Ligas de los Guardianes de Cleveland, perdió el compromiso tras lanzar 3.0 episodios de 5 hits, 3 carreras (3 limpias), 2 jonrones y 5 ponches.
Para este segundo encuentro el manager José Mayorga tiene designado al diestro Ariel Jurado para abrir el partido.
PANAMÁ VS PUERTO RICO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JUEGO 2 DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026
- Fecha: Sábado, 7 de marzo de 2026
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Hiram Bithorn Stadium
