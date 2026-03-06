Panamá vs Puerto Rico: Fecha, hora y dónde seguir juego 2 del Clásico Mundial 2026

La Selección de Béisbol de Panamá chocará ante Puerto Rico en su segunda presentación del Clásico Mundial 2026 , donde buscará sumar su primer triunfo.

Los canaleros vienen de perder 3-1 frente a Cuba en el Hiram Bithorn Stadium, sumando su tercera derrota en el historial de Clásico Mundiales (2006, 2023 y 2026) ante los cubanos.

Logan Allen, Grandes Ligas de los Guardianes de Cleveland, perdió el compromiso tras lanzar 3.0 episodios de 5 hits, 3 carreras (3 limpias), 2 jonrones y 5 ponches.

Para este segundo encuentro el manager José Mayorga tiene designado al diestro Ariel Jurado para abrir el partido.

PANAMÁ VS PUERTO RICO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JUEGO 2 DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026