Clásico Mundial 2026: Resultados del viernes 6 de marzo

Las principales selecciones del béisbol mundial comenzaron con fuerza su participación en el Clásico Mundial 2026 , durante la jornada del viernes 6 de marzo, con victorias contundentes de potencias como Estados Unidos, República Dominicana, Japón, Venezuela y México en la fase de grupos.

Uno de los resultados más llamativos fue la paliza de Estados Unidos sobre Brasil por 15-5 , en un partido donde la ofensiva estadounidense explotó en la recta final del encuentro para sellar su debut con autoridad.

También destacó la victoria de República Dominicana 12-3 ante Nicaragua, con un ataque ofensivo que incluyó varias carreras en la parte baja de la octava entrada para ampliar la ventaja.

En Asia, el campeón defensor Japón mostró su poder al derrotar 13-0 a China Taipéi en un juego que terminó por regla de misericordia. La figura del encuentro fue Shohei Ohtani, quien conectó un grand slam en una entrada explosiva para los japoneses.

Otro equipo que debutó con triunfo fue Venezuela, que superó 6-2 a Países Bajos, impulsado por una destacada actuación ofensiva encabezada por Ronald Acuña Jr., quien anotó dos carreras y fue clave en la victoria sudamericana.

México también arrancó con buen pie al vencer 8-2 a Gran Bretaña, mientras que Puerto Rico blanqueó 5-0 a Colombia. En el Grupo A, Cuba se impuso 3-1 a Panamá, en un duelo cerrado que se definió con oportuno bateo cubano y sólido pitcheo.

Con estos resultados, las selecciones favoritas comienzan a perfilarse en la lucha por avanzar a la fase eliminatoria del torneo, que reúne a 20 equipos y se disputa hasta el 17 de marzo en varias sedes internacionales.

Resultados del viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial 2026

• Cuba 3-1 Panamá

• Estados Unidos 15-5 Brasil

• República Dominicana 12-3 Nicaragua

• Japón 13-0 China Taipéi

• Venezuela 6-2 Países Bajos

• México 8-2 Gran Bretaña

• Puerto Rico 5-0 Colombia