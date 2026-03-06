Selección de Panamá enfrentará a Brasil en el Estadio Maracaná

La Selección de Panamá anuncia la celebración de un partido de talla mundial para la recta final de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Panamá se medirá como visitante a la cinco veces campeona del mundo Brasil , el próximo domingo 31 de mayo en el histórico Estadio Maracaná , en la ciudad de Río de Janeiro, en el marco de la despedida de la escuadra brasileña previo a su viaje al Mundial.

El compromiso representa una valiosa oportunidad para el conjunto dirigido por el entrenador Thomas Christiansen de medirse ante una de las selecciones más importantes del mundo, clasificada número 5 en el ranking FIFA, todo como parte de su planificación y preparación, a menos de tres semanas de su estreno en el Mundial.

Recordemos que la Selección Nacional estará debutando en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en acción del grupo L cuando se enfrente al seleccionado de Ghana, en el Toronto Stadium, en Canadá.

En el caso de Brasil, la escuadra liderada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti está ubicada en el grupo C y estará debutando el próximo 13 de junio frente al seleccionado de Marruecos, en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en la sede mundialista de Nueva York.

Para Panamá será la primera vez jugando como visitante en el imponente Estadio Jornalista Mario Filho, conocido popularmente como Maracaná, sede de dos encuentros definitivos de la Copa del Mundo en sus ediciones de 1950 y 2014.

Este importante encuentro significará la sexta ocasión que Brasil y Panamá se enfrenten en un partido entre Selecciones Absolutas.

Antecedentes Selección de Panamá vs Brasil

Brasil y Panamá se han enfrentado en cinco ocasiones con registro de cuatro triunfos para el elenco sudamericano y un empate.

Resultados

BRA 5-0 PAN

I Campeonato Panamericano de Fútbol

Estadio Nacional

Santiago de Chile

13 de abril de 1952

BRA 5-0 PAN

Amistoso

Estadio Arena de Baixada

Curitiba, BRA

9 de agosto de 2001

BRA 4-0 PAN

Amistoso

Estadio Serra Dourada

Goiás, BRA

3 de junio de 2014

BRA 2-0 PAN

Amistoso

Estadio Mile High

Colorado, USA

29 de mayo de 2016

BRA 1-1 PAN

Amistoso

Estadio Dragao

Porto, POR

23 de marzo de 2019