Selección de Panamá enfrentará a Brasil en el Estadio Maracaná

La Selección de Panamá anuncia la celebración de un partido de talla mundial para la recta final de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.
El compromiso representa una valiosa oportunidad para el conjunto dirigido por el entrenador Thomas Christiansen de medirse ante una de las selecciones más importantes del mundo, clasificada número 5 en el ranking FIFA, todo como parte de su planificación y preparación, a menos de tres semanas de su estreno en el Mundial.
Recordemos que la Selección Nacional estará debutando en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en acción del grupo L cuando se enfrente al seleccionado de Ghana, en el Toronto Stadium, en Canadá.
En el caso de Brasil, la escuadra liderada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti está ubicada en el grupo C y estará debutando el próximo 13 de junio frente al seleccionado de Marruecos, en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en la sede mundialista de Nueva York.
Para Panamá será la primera vez jugando como visitante en el imponente Estadio Jornalista Mario Filho, conocido popularmente como Maracaná, sede de dos encuentros definitivos de la Copa del Mundo en sus ediciones de 1950 y 2014.
Este importante encuentro significará la sexta ocasión que Brasil y Panamá se enfrenten en un partido entre Selecciones Absolutas.
Antecedentes Selección de Panamá vs Brasil
Brasil y Panamá se han enfrentado en cinco ocasiones con registro de cuatro triunfos para el elenco sudamericano y un empate.
Resultados
BRA 5-0 PAN
I Campeonato Panamericano de Fútbol
Estadio Nacional
Santiago de Chile
13 de abril de 1952
BRA 5-0 PAN
Amistoso
Estadio Arena de Baixada
Curitiba, BRA
9 de agosto de 2001
BRA 4-0 PAN
Amistoso
Estadio Serra Dourada
Goiás, BRA
3 de junio de 2014
BRA 2-0 PAN
Amistoso
Estadio Mile High
Colorado, USA
29 de mayo de 2016
BRA 1-1 PAN
Amistoso
Estadio Dragao
Porto, POR
23 de marzo de 2019