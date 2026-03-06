Clásico Mundial 2026: Panamá inicia con el pie izquierdo tras caer ante Cuba

La novena de Panamá inició con derrota el Clásico Mundial 2026 luego de caer por 3-1 ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.
En la siguiente entrada Yoán Moncada con corredor en base sumó otro HR para aumentar la ventaja 3-0.
Los dirigidos por José Mayorga sumaron su única rayita en la séptima entrada cuando Johan Camargo remolcó a Jhonny Santos que entró como corredor por Leonardo Bernal que se había embasado con imparable.
Luego de Allen que lanzó 3 entradas de 5 hits, 3 carreras, 5 ponches, le siguieron Abdiel Mendoza, Miguel Cienguegos, Darío Agrazal, Kenny Hernández y Javy Guerra que mantuvieron a raya a los cubanos sin imparables, 2 bases por bolas y 6 ponches.
En la ofensiva de Panamá destacaron: Edmundo Sosa de 4-1, Leonardo Bernal de 3-2, Johan Camargo de 3-1 una impulsada y José Ramos de 3-1.
Panamá jugará mañana, sábado a las 6:00 p.m. donde está anunciado para lanzar Ariel Jurado.