Clásico Mundial 2026: Panamá inicia con el pie izquierdo tras caer ante Cuba FOTO / FEDEBEIS

La novena de Panamá inició con derrota el Clásico Mundial 2026 luego de caer por 3-1 ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Los cubanos se pusieron en ventaja en la segunda entrada luego de un HR solitario de Yoelkis Guibert ante los envíos del zurdo Logan Allen.

En la siguiente entrada Yoán Moncada con corredor en base sumó otro HR para aumentar la ventaja 3-0.

Los dirigidos por José Mayorga sumaron su única rayita en la séptima entrada cuando Johan Camargo remolcó a Jhonny Santos que entró como corredor por Leonardo Bernal que se había embasado con imparable.

Luego de Allen que lanzó 3 entradas de 5 hits, 3 carreras, 5 ponches, le siguieron Abdiel Mendoza, Miguel Cienguegos, Darío Agrazal, Kenny Hernández y Javy Guerra que mantuvieron a raya a los cubanos sin imparables, 2 bases por bolas y 6 ponches.

En la ofensiva de Panamá destacaron: Edmundo Sosa de 4-1, Leonardo Bernal de 3-2, Johan Camargo de 3-1 una impulsada y José Ramos de 3-1.

Panamá jugará mañana, sábado a las 6:00 p.m. donde está anunciado para lanzar Ariel Jurado.