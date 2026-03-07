Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones del viernes 6 de marzo

Panamá ya vio acción en el Clásico Mundial 2026 ante Cuba y aunque sumó derrota buscará levantarse, repasa la tabla de posiciones de todos los grupos en sus diferentes sedes en este viernes 6 de marzo.
Tabla de posiciones del Clásico Mundial 2026
Grupo A (San Juan)
- Puerto Rico — 1-0
- Cuba — 1-0
- Canadá — 0-0
- Panamá — 0-1
- Colombia — 0-1
Grupo B (Houston)
- México — 1-0
- Estados Unidos — 1-0
- Italia — 0-0
- Gran Bretaña — 0-1
- Brasil — 0-1
Grupo C (Tokio)
- Australia 2-0
- Japón 1-0
- Corea del Sur — 1-0
- China Taipéi — 1-2
- República Checa — 0-3
Grupo D (Miami)
- Venezuela — 1-0
- República Dominicana — 1-0
- Israel — 0-0
- Países Bajos — 0-1
- Nicaragua — 0-1