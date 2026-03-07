BÉISBOL Béisbol -  7 de marzo de 2026 - 08:08

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones del viernes 6 de marzo

Repasa la tabla de posiciones del Clásico Mundial 2026 de béisbol con la primera jornada completada de Panamá.

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones de la jornada 1

EFE

Panamá ya vio acción en el Clásico Mundial 2026 ante Cuba y aunque sumó derrota buscará levantarse, repasa la tabla de posiciones de todos los grupos en sus diferentes sedes en este viernes 6 de marzo.

El grupo C en Tokio es el más adelantado en jornadas por temas de horario.

Tabla de posiciones del Clásico Mundial 2026

Grupo A (San Juan)

  1. Puerto Rico — 1-0
  2. Cuba — 1-0
  3. Canadá — 0-0
  4. Panamá — 0-1
  5. Colombia — 0-1

Grupo B (Houston)

  1. México — 1-0
  2. Estados Unidos — 1-0
  3. Italia — 0-0
  4. Gran Bretaña — 0-1
  5. Brasil — 0-1

Grupo C (Tokio)

  1. Australia 2-0
  2. Japón 1-0
  3. Corea del Sur — 1-0
  4. China Taipéi — 1-2
  5. República Checa — 0-3

Grupo D (Miami)

  1. Venezuela — 1-0
  2. República Dominicana — 1-0
  3. Israel — 0-0
  4. Países Bajos — 0-1
  5. Nicaragua — 0-1
Clásico Mundial 2026: Resultados del viernes 6 de marzo

José Mayorga: "Tenemos que tratar de pasar la página", luego de la derrota ante Cuba

Panamá vs Puerto Rico: Fecha, hora y dónde seguir juego 2 del Clásico Mundial 2026

