Clásico Mundial 2026: Ronald Acuña Jr y otras figuras se suman al roster de Venezuela

Venezuela se perfila para tener uno de los mejores rosters en el Clásico Mundial 2026 , pero ¿quién se unirá al capitán del equipo venezolano, Salvador Pérez?

El jueves, se anunció que Ronald Acuña Jr ., Maikel García, Jackson Chourio y Wilyer Abreu se unen al roster de Venezuela. En el Clásico Mundial del 2023, el país llegó hasta los cuartos de final, donde cayó en una emocionante derrota por 9-7 ante los Estados Unidos.

Venezuela inicia su participación en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol el 6 de marzo contra los Países Bajos al mediodía (hora del Este) en el loanDepot park en Miami.

Esta será la segunda participación de Acuña en el Clásico, ya que formó parte del equipo venezolano del 2023 antes de embarcarse en una histórica temporada de 41 jonrones y 73 bases robadas. Después de romperse el ligamento cruzado anterior en mayo del 2024, Acuña regresó la temporada pasada con un OPS de .935, 21 jonrones y nueve bases robadas en 95 juegos.

García participará en su primer Clásico Mundial, después de una temporada de despegue en el 2025, en la que el antesalista de los Reales registró OPS de .800, empalmó 16 cuadrangulares, se robó 23 bases y sumó 17 outs por encima del promedio, además de un WAR (según FanGraphs) de 5.6. Ese esfuerzo le ganó una extensión a largo plazo con Kansas City en este receso de campaña.

Un joven con mucho talento irá al Clásico Mundial 2026

Chourio ni siquiera había debutado en MLB durante el último Clásico, y estaba clasificado como el prospecto Nro. 8 de MLB Pipeline al inicio de la temporada 2023. La joven estrella de los Cerveceros ha conectado 20 o más jonrones y robado 20 o más bases en cada una de sus primeras dos temporadas, y es una razón clave del éxito reciente de Milwaukee.

Abreu se ha convertido en uno de los jardineros más completos en el béisbol con los Medias Rojas. Los 15 outs por encima del promedio de Abreu lo dejan empatado con Corbin Carroll por la mayor cantidad entres los patrulleros derechos desde el 2024. Además, ha registrado un OPS de .784 durante ese lapso.

FUENTE: MLB