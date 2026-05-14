Kylian Mbappé es abucheado por fanáticos del Real Madrid

El Real Madrid volvía este jueves al Santiago Bernabéu tras una semana de inestabilidad. La pelea entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde, la derrota en el clásico (2-0) que certificó el título de Liga para el Barcelona, la rueda de prensa de reproches externos Florentino Pérez y la convocatoria de elecciones… y fue Kylian Mbappé el que se llevó los reproches por su viaje y recuperación tardía.

Baja entrada, 62.774 espectadores, ya sin nada en juego y un jueves a las 21:30 horas CEST (-2 GMT) como hora de comienzo del partido alejaban ya el caldo de cultivo del vivido el pasado 17 de enero tras perder la final de la Supercopa contra el Barcelona, el despido de Xabi Alonso y la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete.

Kylian Mbappé cuestionado en LaLiga

Aquel día sí se repitieron intensas pitadas al equipo. Incluso logrando sobreponerse al alto volumen de la megafonía a la hora de anunciar las alineaciones. El alto volumen se repitió este jueves, pero no aquella mayoría de pitos que señaló a los futbolistas.

Solo ligeros silbidos cuando el colegiado dio comienzo al partido y algunos más cuando el brasileño Vinícius Junior tocó el balón marcaron unos primeros instantes del encuentro en el que la seguridad privada del club retiró dos pancartas en contra de la gestión de Florentino Pérez al frente del Real Madrid.

“Florentino, culpable” y “Florentino, vete ya”, rezaban ambas pancartas, retiradas a escasos minutos del comienzo de un encuentro en el que no se repitieron los cánticos, entonces minoritarios, contra el Levante de “Florentino, dimisión”.

Un presidente del Real Madrid que estuvo en el foco esta semana por su rueda de prensa. El martes, diez años después de la última, compareció ante los medios de comunicación. Una puesta en escena en la que señaló a culpables externos de la situación del club y en la que convocó elecciones anticipadas a la presidencia del Real Madrid. Con urgencia.

El proceso de presentación de candidaturas comenzó este jueves y durará diez días. De haber más de un candidato, algo que no ha ocurrido en las últimas cinco ocasiones, las elecciones se llevarán a cabo el 7 de junio.