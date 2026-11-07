Hoy sábado 7 de noviembre se disputa la segunda jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23 que se disputa en Nicaragua.
BÉISBOL Béisbol - 7 de noviembre de 2026 - 09:33
Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 7 de noviembre
Hoy sábado 7 de noviembre se disputa la segunda jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23 que se disputa en Nicaragua.
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Resultados del viernes 6 de noviembre
- Sudáfrica 0 - 10 Venezuela
- República Checa 2 - 5 China Taipei
- Panamá 1 - 2 Puerto Rico
- Cuba 2 - 3 Corea del Sur
- Gran Bretaña 4 - 5 Japón
- Nicaragua 0 - 3 Australia
Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U23 (Hora de Panamá)
- Panamá vs República Checa en el Estadio Nacional Soberania a las 11:30 A.M.
- Puerto Rico vs Australia en el Estadio Roberto Clemente a las 1:00 P.M.
- Cuba vs Sudáfrica en el Estadio Nacional Soberania a las 3:30 P.M.
- Nicaragua vs China Taipei en el Estadio Rigoberto López Pérez a las 7:00 P.M.
- Venezuela vs Gran Bretaña en el Estadio Roberto Clemente a las 7:30 P.M.
- Corea del Sur vs Japón en el Estadio Nacional Soberania a las 7:30 P.M.
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