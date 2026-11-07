BÉISBOL Béisbol -  7 de noviembre de 2026 - 09:33

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 7 de noviembre

Hoy sábado 7 de noviembre se disputa la segunda jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23 que se disputa en Nicaragua.

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 7 de noviembre
Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 7 de noviembreFOTO / FEDEBEIS

Resultados del viernes 6 de noviembre

  • Sudáfrica 0 - 10 Venezuela
  • República Checa 2 - 5 China Taipei
  • Panamá 1 - 2 Puerto Rico
  • Cuba 2 - 3 Corea del Sur
  • Gran Bretaña 4 - 5 Japón
  • Nicaragua 0 - 3 Australia

Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U23 (Hora de Panamá)

  • Panamá vs República Checa en el Estadio Nacional Soberania a las 11:30 A.M.
  • Puerto Rico vs Australia en el Estadio Roberto Clemente a las 1:00 P.M.
  • Cuba vs Sudáfrica en el Estadio Nacional Soberania a las 3:30 P.M.
  • Nicaragua vs China Taipei en el Estadio Rigoberto López Pérez a las 7:00 P.M.
  • Venezuela vs Gran Bretaña en el Estadio Roberto Clemente a las 7:30 P.M.
  • Corea del Sur vs Japón en el Estadio Nacional Soberania a las 7:30 P.M.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá vs República Checa: EN VIVO la Copa Mundial de Béisbol U23

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del viernes 6 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Puerto Rico deja tendido en el terreno a Panamá

Recomendadas

Últimas noticias