Curazao vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Liga de Naciones CONCACAF

La Selección de Panamá afrontará un nuevo desafío en la Liga de Naciones de Concacaf cuando visite a Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la competición.

Además, el ganador de esta serie, logra un boleto directo a la Copa Oro 2027.

Curazao llega como líder de su grupo

El equipo caribeño, dirigido por el experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat, consiguió su clasificación a los cuartos de final después de terminar invicto y en el primer lugar del Grupo A de la Liga A, con 10 puntos en cuatro presentaciones.

Su recorrido incluyó tres victorias y un empate:

Curazao 4-3 Costa Rica.

Curazao 6-1 Nicaragua.

Curazao 1-0 Trinidad y Tobago.

Trinidad y Tobago 0-0 Curazao.

Panamá busca imponer su experiencia

La selección panameña, bajo la dirección de Thomas Christiansen, obtuvo su clasificación directa a los cuartos de final al ubicarse entre las cuatro mejores selecciones del ranking de Concacaf. Panamá ocupó el cuarto puesto, detrás de México, Estados Unidos y Canadá.

A diferencia de Curazao, la Roja no tuvo que disputar la fase de grupos de esta edición, por lo que llega a esta eliminatoria con el objetivo de demostrar su jerarquía regional y conseguir su clasificación al Final Four.

Panamá también buscará mantener su presencia en el Final Four, instancia que ha disputado en las tres ediciones anteriores de la Liga de Naciones.

Antecedentes recientes

El antecedente más reciente favorece a Panamá. El 13 de octubre de 2023, durante la fase de grupos de la Liga de Naciones, la selección canalera consiguió una victoria 2-1 en Willemstad, con anotaciones de Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez.

También destaca la serie de la segunda ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, cuando Panamá superó a Curazao con un marcador global de 2-1, luego de ganar 2-1 en el estadio Rod Carew y empatar 0-0 en el Ergilio Hato.

Fecha, hora y dónde seguir Curazao vs Selección de Panamá

Fecha: Jueves 12 de noviembre

Hora: 7:30 P.M.

Lugar: Estadio Ergilio Hato

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes