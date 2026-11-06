Copa Mundial de Béisbol U23: Puerto Rico deja tendido en el terreno a Panamá FOTO / FEDEBEIS

Panamá inició su lucha en el Campeonato Mundial de Béisbol U23 con una derrota dolorosa 2-1 ante Puerto Rico, en partido que finalizó la tarde de este viernes en el estadio Soberanía de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Puerto Rico dejó tendido a Panamá tras una carrera en la baja de la séptima entrada que rompió el empate a una carrera, cuando Gustavo Melendez se vistió de heroe dando imparable a la hora buena para asegurar el partido.

Gana el partido el relevo boricua Ramón Rodríguez y lo pierde el relevista panameño Camilo Sánchez.

El partido se tornó en un duelo de serpentinas, donde ambos lanzadores fueron protagonistas. El abridor boricua Jorhan Laboy cambió 5.2 entradas con apenas 2 imparables en su registro, 1 carrera, 1 boleto y 5 abanicados, mientras que Andrés Silvera de Panamá hacía lo propio en 5.0 entradas con 5 hits, sin carreras, 2 boletos y 5 abanicados.

Mauricio Pierre dio cuadrangular solitario en la palta alta de la tercera entrada para poner la pizarra 1-0 a favor de Panamá y en la baja de la sexta, Juan Cruz la desapareció por Puerto Rico ante lanzamiento del recien ingresado lanzador Camilo Sánchez.

Panamá y Puerto Rico, el campeón y subcampeón de América en U23, se entregaron en una gran batalla, ambos equipos con una defensa de lujo y jugadores entregados en un memorable combate.

Los mejores por Panamá a la ofensiva, Ryan Burrowes de 3-1 y Mauricio Pierre de 2-1 con una anotada. una remolcada y cuadrangular solitario.Por los boricuas, Javier Crespo de 3-1, Juan Cruiz de 3-2 con jonrón solitario y Yamvier Carrero de 2-1.

Próximo partido de Panamá

Panamá vuielve al terreno de juegos este sábado para medirse a la República Checa desde las 11:30 a.m. en el estadio Soberanía de la capital pinolera, la ciudad de Managua.

FUENTE: FEDEBEIS