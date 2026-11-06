LPF: Tauro deja escapar los tres puntos ante UMECIT en penúltima jornada cardíaca

En una jornada 15 cardíaca, la Conferencia Este deja para la última fecha, los cupos disponibles para los playoffs del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF) .

El Tauro FC ganaba 2-0 con tantos de Irving Hernández y Kevin Bernal, pero el UMECIT FC logró igualar las acciones con Andrick Edwards y un agónico tanto de Ober Almanza que aprovechó un error del portero José Guerra para anotar sobre los pasados 100 minutos de juego.

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Tras este resultados, UMECIT llega a 22 puntos y Tauro con uno menos (21).

El Alianza, quien se encuentra eliminado, igualó 1-1 ante el Árabe Unido. El equipo "Perico" anotó por medio de John Jairo Alvarado desde el punto penal, pero Miguel Muñoz anotó el empate a pesar de tener un hombre menos tras la expulsión de Gustavo Chará.

Los de Colón son segundos en el Este con 24 unidades, mientras que los de Jair Palacios llegaron a 15.

Sporting SM sigue vivo en la LPF

Por su parte el Sporting San Miguelito sacó una importante victoria ante el CD Plaza Amador por 2-1 para meterse en la pelea por los puestos de playoffs. Yoameth Murillo con un desvío abrió el marcador, pero los "Académicos" le dieron vuelta con los goles de Adrián Bethancourt y Héctor Hurtado.

Los "Leones" se quedan con 33 puntos, ya en semifinales, por su parte el Sporting SM suma 20 puntos.