Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 6 de noviembre con acción panameña

Este viernes 6 de noviembre da inicio la Copa Mundial de Béisbol U23 , con emocionantes partidos y la participación del equipo panameño, que busca llegar a lo más alto.

Panamá se estrenará esta tarde ante Puerto Rico, con Andrés Silvera en la lomita.

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Partidos para hoy viernes 6 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23

Sudáfrica vs Venezuela, acción del Grupo B.

República Checa vs China Taipéi en el Grupo A.

Panamá vs Puerto Rico desde el Estadio Nacional Soberanía, Managua en acción del Grupo A desde las 3:30 P.M. hora de Panamá.

Cuba vs Corea del Sur en el Grupo B.

Gran Bretaña vs Japón

Nicaragua vs Australia, Grupo A.