Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 6 de noviembre con acción panameña

Este viernes 6 de noviembre da inicio la Copa Mundial de Béisbol U23, con emocionantes partidos y la participación del equipo panameño, que busca llegar a lo más alto.
Partidos para hoy viernes 6 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23
Sudáfrica vs Venezuela, acción del Grupo B.
República Checa vs China Taipéi en el Grupo A.
Panamá vs Puerto Rico desde el Estadio Nacional Soberanía, Managua en acción del Grupo A desde las 3:30 P.M. hora de Panamá.
Cuba vs Corea del Sur en el Grupo B.
Gran Bretaña vs Japón
Nicaragua vs Australia, Grupo A.