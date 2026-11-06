BÉISBOL Béisbol -  6 de noviembre de 2026 - 08:28

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 6 de noviembre con acción panameña

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este viernes 6 de noviembre en acción de la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 6 de noviembre con acción panameña

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 6 de noviembre con acción panameña

FOTO: FEDEBEIS

Este viernes 6 de noviembre da inicio la Copa Mundial de Béisbol U23, con emocionantes partidos y la participación del equipo panameño, que busca llegar a lo más alto.

Panamá se estrenará esta tarde ante Puerto Rico, con Andrés Silvera en la lomita.

Partidos para hoy viernes 6 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23

Sudáfrica vs Venezuela, acción del Grupo B.

República Checa vs China Taipéi en el Grupo A.

Panamá vs Puerto Rico desde el Estadio Nacional Soberanía, Managua en acción del Grupo A desde las 3:30 P.M. hora de Panamá.

Cuba vs Corea del Sur en el Grupo B.

Gran Bretaña vs Japón

Nicaragua vs Australia, Grupo A.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Mundial de Béisbol U23: Fedebeis entrega pabellón nacional y uniformes a Panamá

Luis Durango Jr. deja los Yankees de New York tras convertirse en agente libre

Leonardo Bernal volvió a demostrar su poder en la LIDOM con las Estrellas Orientales

Recomendadas

Últimas noticias