Panamá Femenina: Revelan prelista para Campeonato Concacaf W 2026

La Selección Mayor de Panamá Femenina se prepara para afrontar uno de sus compromisos más importantes del año cuando se mida ante Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, torneo que otorgará boletos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El encuentro está programado para el sábado 28 de noviembre, en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos. El conjunto panameño, dirigido por la entrenadora española María Antonia "Toña" Is, tendrá enfrente a una de las selecciones más competitivas de la región.

Panamá consiguió su clasificación a esta fase luego de ganar invicta su grupo en la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf. Por su parte, Canadá llega como el segundo equipo mejor ubicado de la región en el ranking femenino de la FIFA de abril de 2026, mientras que Panamá ocupó la séptima posición entre las selecciones clasificadas.

El desafío tendrá un premio importante: el ganador avanzará a las semifinales y asegurará automáticamente su presencia en el Mundial de Brasil 2027. En cambio, el equipo que resulte derrotado tendrá una segunda oportunidad en la ronda de repechaje (Play-In), donde se disputarán dos plazas adicionales para el torneo clasificatorio mundialista.

Lista preliminar de Panamá Femenina – Campeonato Concacaf W 2026

PORTERAS (5)

Farissa Córdoba – UMECIT FC (PAN)

Yenith Bailey – Club Internacional de Fútbol Panamá (PAN)

Isabella Morey – CFR Cluj (ROU)

María Cervantes – SD Atlético Nacional (PAN)

Elsa Grant – CD Origen (PAN)

DEFENSAS (7)

Hilary Jaén – SK Slavia Praha (CZE)

Arlen Hernández – CD Plaza Amador (PAN)

Rebeca Espinosa – CD Plaza Amador (PAN)

Carina Baltrip Reyes – Olympique de Marseille (FRA)

Yamileth Palacio – CD Origen (PAN)

Katherine González – UMECIT FC (PAN)

Izaura Tryhane – Inter Panamá CF (PAN)

VOLANTES (15)

Wendy Natis – Bahia (BRA)

Katherine Castillo – San Lorenzo de Almagro (ARG)

Deysiré Salazar – CD Origen (PAN)

Ericka Araúz – UNIFUT (GUA)

Schiandra González – UMECIT FC (PAN)

Karla Riley – Universidad de Chile (CHI)

Sherline King – Oklahoma State University (USA)

Noemí Potier – FC Nantes (FRA)

Analía Arosemena – UMECIT FC (PAN)

Aldrith Quintero – Kiryat Gat (ISR)

Mickeylis Gutiérrez – CD Plaza Amador (PAN)

Rosario Vargas – CD Origen (PAN)

Gloria Sáenz – CD Origen (PAN)

Emily Cedeño – CD Origen (PAN)

Diana Pon – Penn State Berks (USA)

DELANTERAS (10)