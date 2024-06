Fedebeis canceló cuatro juegos en el Nacional de Béisbol U12

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/deportes_rpc/status/1800593292150858068&partner=&hide_thread=false ¡La lluvia afecta la jornada!



La Federación Panameña de Béisbol canceló cuatro partidos de la ronda regular del Campeonato Nacional U12 por el mal tiempo.



Para hoy se espera cumplir con los encuentros entre Metro vs Coclé y Chiriquí ante Los Santos. #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/EJEoCsEb3y — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 11, 2024

Los partidos cancelados por el mal tiempo fueron Darién vs Bocas del Toro, Veraguas vs Panamá Oeste, Colón ante Chiriquí Occidente y Panamá Este vs Herrera.