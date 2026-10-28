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Nicaragua vs Panamá: EN VIVO, Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18
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Panamá se enfrenta a Nicaragua en su segundo partido del día en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18.
La novena de Panamá se enfrenta a Nicaragua en su segundo partido del día en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18, tras caer a primera hora contra Venezuela en el Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2.
El encuentro iniciará en la misma entrada que fue suspendido el pasado lunes (baja del segundo).
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