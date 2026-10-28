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Nicaragua vs Panamá: EN VIVO, Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18

Nicaragua vs Panamá: EN VIVO

Nicaragua vs Panamá: EN VIVO, Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18

Foto: IA - FEDEBEIS
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Panamá se enfrenta a Nicaragua en su segundo partido del día en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18.

La novena de Panamá se enfrenta a Nicaragua en su segundo partido del día en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18, tras caer a primera hora contra Venezuela en el Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2.

El encuentro iniciará en la misma entrada que fue suspendido el pasado lunes (baja del segundo).

BAJA DEL CUARTO EPISODIO

ALTA DEL CUARTO EPISODIO

Berman Moreno batea elevado de out a la tercera base.

Cryslin Ubeda con rodado a la inicial.

Ludell Espinoza batea línea de out al campocorto.

BAJA DEL TERCER EPISODIO

Daniel Méndez se poncha.

Daniel Guzmán recibe base por bolas

Yadier Fuentes con elevado al jardín izquierdo para el out.

Winston Alonso con elevado al jardín derecho para el out.

ALTA DEL TERCER EPISODIO

Nicaragua anota tres carreras con imparable de Moya y Luis García.

Panamá cometió tres errores.

BAJA DEL SEGUNDO TIEMPO

Panamá se fue en blanco, Edward Delgado bateó rodado para jugar selección.

Jonathan Ramos con imparable pero sacaron en el home a Tenas.

ALTA DEL SEGUNDO EPISODIO

Otra entrada en blanco para los nicaragüenses.

BAJA DEL PRIMER EPISODIO

Panamá tampoco logró reaccionar a la ofensiva

ALTA DEL PRIMER EPISODIO

Nicaragua no pudo responder con el madero en el inicio del partido.

LINEUP DE PANAMÁ VS NICARAGUA

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