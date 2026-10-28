Premundial de Béisbol U18: Panamá cae ante Venezuela en la Súper Ronda FOTO: FEDEBEIS

En el Field 2 de la Academia IPL, la selección de Béisbol de Panamá fue superada por Venezuela 0-4 en la jornada de este miércoles en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 que se juega en República Dominicana.

Los venezolanos anotaron las cuatro carreras en el tercer episodio, producto de un cuadrangular de tres carreras de Ángel Morales ante los pitcheos del izquierdo Yeremy de León y un bombazo solitario de José Mendoza frente a César Berrío.

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Yadier Fuentes (doblete), Danel Long (sencillo) y Lucas López (sencillo) fueron los únicos peloteros panameños que batearon imparable en el partido.

Yeremy de León cargó con la derrota, tras lanzar 2.0 episodios de 3.0 hits, 3 carreras (3 limpias), 2 bases por bolas y 2 ponches. Por su parte, Angelo Quevedo se apuntó la victoria con 4.0 episodios trabajados de un imparable, 1 pasaporte y 4 abanicados.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Premundial de Béisbol U18?

Los canaleros con récord de 1-2, saltarán al diamante nuevamente este miércoles para medirse a Nicaragua en el Field 2 de la Academia IPL, desde las 12:00 p.m.