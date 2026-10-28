Premundial de Béisbol U18: Panamá cae ante Venezuela en la Súper Ronda

En el Field 2 de la Academia IPL, la selección de Béisbol de Panamá fue superada por Venezuela 0-4 en la jornada de este miércoles en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 que se juega en República Dominicana.
Yadier Fuentes (doblete), Danel Long (sencillo) y Lucas López (sencillo) fueron los únicos peloteros panameños que batearon imparable en el partido.
Yeremy de León cargó con la derrota, tras lanzar 2.0 episodios de 3.0 hits, 3 carreras (3 limpias), 2 bases por bolas y 2 ponches. Por su parte, Angelo Quevedo se apuntó la victoria con 4.0 episodios trabajados de un imparable, 1 pasaporte y 4 abanicados.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Premundial de Béisbol U18?
Los canaleros con récord de 1-2, saltarán al diamante nuevamente este miércoles para medirse a Nicaragua en el Field 2 de la Academia IPL, desde las 12:00 p.m.