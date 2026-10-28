Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy 28 de octubre en la Súper Ronda FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U18, que se juega en República Dominicana, continúan este miércoles 28 de octubre con 6 encuentros de alto nivel.

La novena de Panamá bajo el mando de Rodrigo Merón, viene de tener dos partidos pospuestos en días consecutivos por lluvia, tras su victoria el domingo ante República Dominicana.

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