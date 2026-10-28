Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy 28 de octubre en la Súper Ronda

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U18, que se juega en República Dominicana, continúan este miércoles 28 de octubre con 6 encuentros de alto nivel.
Este miércoles jugarán ante Venezuela y Nicaragua, en busca de sacar dos importantes triunfos.
Los canaleros tienen récord de 1-1 en esta fase que define los 4 clasificados al Mundial de 2027.
Partidos para hoy 28 de octubre en el Premundial de Béisbol U18
- República Dominicana vs Nicaragua - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1 (9:00 a.m)
- Panamá vs Venezuela - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2 (9:00 am)
- Puerto Rico vs Estado Unidos - Estadio Tetelo Vargas (12:00 p.m)
- República Dominicana vs Venezuela - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1 (12:00 p.m)
- Nicaragua vs Panamá - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2 (12:00 p.m)