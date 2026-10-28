FÚTBOL Marea Roja -  28 de octubre de 2026 - 08:44

Copa Mundial y Festival Sub-15: Panamá se instala en octavos de final

Panamá Sub-15 goleó 7-0 a Kazajistán y avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15.

Copa Mundial y Festival Sub-15: Panamá se instala en octavos de final

Copa Mundial y Festival Sub-15: Panamá se instala en octavos de final

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-15 firmó una contundente victoria por 7-0 sobre Kazajistán y aseguró su clasificación a los octavos de final de la categoría C de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa en Azerbaiyán.

El conjunto canalero mostró su poder ofensivo y dominó el encuentro para sellar su boleto a la siguiente ronda del torneo, con una destacada actuación de sus goleadores.

Ronaldo Jiménez fue una de las figuras del partido al marcar un doblete. También aportaron con sus anotaciones Édgar Chavarría, Gustavo Ávila, Jeliel Núñez y Jacop Linares, en una goleada que confirmó el buen momento del equipo panameño.

Panamá se mide a Indonesia por los cuartos de final

Tras superar a Kazajistán, la selección panameña volverá a la cancha este miércoles para enfrentarse a Indonesia a las 9:15 a.m., en un partido correspondiente a los octavos de final.

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