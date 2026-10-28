Copa Mundial y Festival Sub-15: Panamá se instala en octavos de final

La Selección de Panamá Sub-15 firmó una contundente victoria por 7-0 sobre Kazajistán y aseguró su clasificación a los octavos de final de la categoría C de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa en Azerbaiyán.
Ronaldo Jiménez fue una de las figuras del partido al marcar un doblete. También aportaron con sus anotaciones Édgar Chavarría, Gustavo Ávila, Jeliel Núñez y Jacop Linares, en una goleada que confirmó el buen momento del equipo panameño.
Panamá se mide a Indonesia por los cuartos de final
Tras superar a Kazajistán, la selección panameña volverá a la cancha este miércoles para enfrentarse a Indonesia a las 9:15 a.m., en un partido correspondiente a los octavos de final.