Copa Mundial y Festival Sub-15: Panamá se instala en octavos de final

La Selección de Panamá Sub-15 firmó una contundente victoria por 7-0 sobre Kazajistán y aseguró su clasificación a los octavos de final de la categoría C de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa en Azerbaiyán.

El conjunto canalero mostró su poder ofensivo y dominó el encuentro para sellar su boleto a la siguiente ronda del torneo, con una destacada actuación de sus goleadores.

¡RUMBO A OCTAVOS FINAL ! La selección #PanamáSub15 goleó 7-0 a Kazajistán y avanzó a los octavos de final de la categoría C de la Copa Mundial y Festival Sub-15 en Azerbaiyán . Goles: Ronaldo Jiménez x2, Édgar Chavarría, Gustavo Ávila, Jeliel Núñez y Jacop Linares.… pic.twitter.com/zoKD8W0AHI

Ronaldo Jiménez fue una de las figuras del partido al marcar un doblete. También aportaron con sus anotaciones Édgar Chavarría, Gustavo Ávila, Jeliel Núñez y Jacop Linares, en una goleada que confirmó el buen momento del equipo panameño.

Panamá se mide a Indonesia por los cuartos de final

Tras superar a Kazajistán, la selección panameña volverá a la cancha este miércoles para enfrentarse a Indonesia a las 9:15 a.m., en un partido correspondiente a los octavos de final.