Real Madrid se disculpa ante China, pero sigue la incertidumbre sobre las transmisiones

El Real Madrid pidió este miércoles disculpas al pueblo chino por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un 'meme' relacionado con Mao Zedong, mientras la televisión estatal China confirmó haber recibido la carta del club, pero no aclaró cuándo reanudará las retransmisiones de LaLiga, suspendidas desde el lunes.

El Grupo de Medios de China (CMG), responsable de CCTV, informó a las 18:00 hora local (10:00 GMT) de que había recibido a través de LaLiga una carta en la que el club expresaba su respeto por China y se sumaba a las disculpas del delantero francés.

¡CHINA RECHAZA LAS DISCULPAS DEL REAL MADRID Y DEJARÁ DE TRANSMITIR LA LALIGA! Las explicaciones del club blanco no convencieron y la televisión china no emitirá los partidos del campeonato español. #FutbolRPC pic.twitter.com/te6RfZTEjd

La confirmación llegó después de que la radiotelevisión estatal exigiera al Real Madrid asumir su responsabilidad y advirtiera de que, sin unas disculpas satisfactorias, "no había nada de que hablar".

CMG, que confirmó este martes la suspensión de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, no precisó si considera suficiente la carta ni anunció cuándo restablecerá las emisiones.

Pekín evita comprometerse tras declaraciones de Kylian Mbappé

El Ministerio de Exteriores chino también evitó aclarar el futuro de las medidas contra el futbolista, después de que su portavoz Guo Jiakun afirmara hoy que Pekín "concede importancia a las disculpas por la persona implicada".

Preguntado por si estas permitirían levantar el boicot, Guo repitió su respuesta sin dar más detalles.

En un editorial publicado antes de las disculpas del Real Madrid, el oficialista Global Times acusó al club de eludir su responsabilidad y exigió una rectificación formal y medidas disciplinarias contra Mbappé.

El periódico le reprochó un supuesto doble rasero frente a otros episodios de discriminación, al contrastar su actuación con la firmeza mostrada ante los insultos racistas sufridos por Vinícius Júnior.

Por su parte, el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China (PCCh), calificó al delantero de "lastre" para las marcas y justificó las rupturas comerciales por sus declaraciones.

La polémica también propició la difusión de un falso comunicado del Real Madrid generado mediante inteligencia artificial (IA), según una verificación del medio chino The Paper, que rastreó su origen hasta una publicación en X.

En las redes sociales chinas abundaron las críticas a Mbappé y las peticiones de disculpas, aunque algunos internautas cuestionaron la escasa difusión de sus declaraciones originales y otros lamentaron las consecuencias para los aficionados.

Las consecuencias del boicot

La controversia comenzó cuando Mbappé afirmó en una entrevista que uno de sus 'memes' favoritos mostraba su rostro sobre el de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen aparece en el montaje.

Mao, fundador de la República Popular en 1949, conserva un lugar central en el relato nacional del Partido Comunista, vinculado a lo que se interpreta como una recuperación de la soberanía tras el llamado "siglo de las humillaciones", marcado por las intervenciones extranjeras, pese a que el propio Partido ha reconocido los desastres causados por algunas de sus políticas, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

Sus palabras provocaron el martes la ruptura de acuerdos comerciales con Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones digitales que incluyeron la eliminación de su nombre en algunas plataformas.

Mbappé pidió después disculpas en francés, chino e inglés, reconoció haber herido a numerosas personas y expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

LaLiga también lamentó lo sucedido y su presidente, Javier Tebas, remitió una carta a CMG y se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una solución.

La competición mantiene un convenio estratégico con la liga profesional china hasta 2029 y acuerdos con CMG, que sigue sin anunciar cuándo retomará las retransmisiones pese a las disculpas del jugador, el club y LaLiga.

FUENTE: EFE