Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver J5 de Serie Mundial MLB

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se verán las caras este miércoles en el quinto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).
Milwaukee mandará al montículo a su estelar Jacob Misiorowski de 24 años de edad, mientras que Tampa no ha confirmado a su abridor.
CERVECEROS DE MILWAUKEE VS TAMPA BAY RAYS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J5 SERIE MUNDIAL MLB
- Fecha: Miércoles, 28 de octubre de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Tropicana Field
- Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC Televisión y rpctv.com con el Live Blog Posting