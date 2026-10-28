Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver J5 de Serie Mundial MLB

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se verán las caras este miércoles en el quinto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas ( MLB ).

El conjunto de la Liga Nacional bajo el mando de Pat Murphy está a una victoria de levantar el primer título de su historia, mientras que los Rays con Kevin Cash como timonel están contra las cuerdas con un 1-3 en la llave, pero motivados por la victoria que lograron en el juego 4 en 12 episodios por pizarra de 4-3 gracias a un imparable de Ben Williamson para dejar tendido a los Brewers.