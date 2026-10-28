MLB MLB -  28 de octubre de 2026 - 08:27

Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver J5 de Serie Mundial MLB

Conoce todos los detalles del quinto duelo entre Cerveceros de Milwaukee y Tampa Bay Rays en la Serie Mundial de la MLB.

Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha
Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver J5 de Serie Mundial MLBFoto: IA - MLB

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se verán las caras este miércoles en el quinto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).

Milwaukee mandará al montículo a su estelar Jacob Misiorowski de 24 años de edad, mientras que Tampa no ha confirmado a su abridor.

CERVECEROS DE MILWAUKEE VS TAMPA BAY RAYS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J5 SERIE MUNDIAL MLB

  • Fecha: Miércoles, 28 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Tropicana Field
  • Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC Televisión y rpctv.com con el Live Blog Posting
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