MLB: Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se ven las caras este miércoles 28 de octubre en el quinto choque de la Serie Mundial de las Grandes Ligas ( MLB ).

Tampa Bay estaba a apenas tres outs de ser eliminado por los Cerveceros en el Juego 4 de la Serie Mundial, antes de protagonizar una impresionante remontada en el 12do inning para imponerse 3-4 en un duelo de película la noche del martes en el Tropicana Field.

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El héroe del partido fue Ben Williamson, quien conectó el imparable ganador a la patrulla derecha del Tropicana Field.

El mánager Pat Murphy quiere liquidar la llave en este quinto partido tras estar arriba 3-1, cuando mande al montículo a su lanzador estelar Jacob Misiorowski de 24 años de edad.

Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la MLB