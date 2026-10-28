MLB: Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se ven las caras este miércoles 28 de octubre en el quinto choque de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).
El héroe del partido fue Ben Williamson, quien conectó el imparable ganador a la patrulla derecha del Tropicana Field.
El mánager Pat Murphy quiere liquidar la llave en este quinto partido tras estar arriba 3-1, cuando mande al montículo a su lanzador estelar Jacob Misiorowski de 24 años de edad.
Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la MLB
- Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays - Tropicana Field (En vivo por RPC) 7:00 p.m.