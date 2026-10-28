MLB MLB -  28 de octubre de 2026 - 08:08

MLB: Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la Serie Mundial

Repasa a continuación el partido a disputarse este miércoles 28 de octubre en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la Serie Mundial

MLB: Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la Serie Mundial

FOTO: IA

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se ven las caras este miércoles 28 de octubre en el quinto choque de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).

Tampa Bay estaba a apenas tres outs de ser eliminado por los Cerveceros en el Juego 4 de la Serie Mundial, antes de protagonizar una impresionante remontada en el 12do inning para imponerse 3-4 en un duelo de película la noche del martes en el Tropicana Field.

El héroe del partido fue Ben Williamson, quien conectó el imparable ganador a la patrulla derecha del Tropicana Field.

El mánager Pat Murphy quiere liquidar la llave en este quinto partido tras estar arriba 3-1, cuando mande al montículo a su lanzador estelar Jacob Misiorowski de 24 años de edad.

Partido para hoy miércoles 28 de octubre en la MLB

  • Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays - Tropicana Field (En vivo por RPC) 7:00 p.m.

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