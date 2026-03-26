Panamá mantiene posición en el Ranking de la WBSC tras el Clásico Mundial 2026

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) ha publicado una nueva actualización del Ranking Mundial de la WBSC , con una lucha cada vez más intensa entre las cinco primeras posiciones tras el reciente Clásico Mundial 2026 , el principal campeonato mundial de la WBSC organizado por Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de la MLB.

Japón continúa liderando el ranking mundial con 6.337 puntos (339 puntos menos respecto a los 6.676 del 31.12.2025), seguido por Chinese Taipei (5.302), EE.UU. (4.357) y Corea (4.239). Sin embargo, la recién coronada campeona del mundo, Venezuela, completa el top cinco con 3.992 puntos (339 más que los 3.653 anteriores) tras su histórico título, reduciendo la distancia con Japón a 2.345 puntos (antes 3.023) y con la cuarta clasificada, Corea, a 247 puntos (antes 539).

El Ranking Mundial WBSC funciona como un indicador clave del rendimiento internacional, midiendo los resultados de los últimos cuatro años en competiciones globales y continentales, incluyendo todas las categorías de edad desde Sub-12 hasta Sub-23 y absoluta. Como se establece en el art. 4.1.17 del Estatuto WBSC, el sistema está diseñado para evaluar de forma objetiva y promover el rendimiento de las selecciones nacionales en todo el mundo y a todos los niveles.

La última actualización del Ranking Mundial de Béisbol Masculino WBSC incorpora los resultados del Clásico Mundial de Béisbol 2026, sustituyendo los puntos otorgados en la edición de 2023.

Clásico Mundial 2026 – Clasificación final

Venezuela - 1.150 pts. EE.UU. - 953 pts. República Dominicana - 905 pts. Italia - 858 pts. Japón - 811 pts. Canadá - 763 pts. Puerto Rico - 716 pts. Corea - 668 pts. Australia - 621 pts. Cuba - 574 pts. México - 526 pts. Israel - 479 pts. Chinese Taipéi - 432 pts. Colombia - 384 pts. Gran Bretaña - 337 pts. Países Bajos - 289 pts. Panamá - 242 pts. Nicaragua - 195 pts. Chequia - 147 pts. Brasil - 100 pts.

Ranking actualizado