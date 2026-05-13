La NFL tendrá récord con partidos en en cuatro continentes en el presente 2026

La NFL anunció este miércoles su calendario internacional para la temporada 2026, que incluirá un récord de nueve partidos en siete países y cuatro continentes, entre los que destacan sedes como Madrid, Ciudad de México y Río de Janeiro.

La NFL abrirá este calendario internacional en la primera semana de competición en Melbourne, su debut en Australia, entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Chargers.

El 27 de septiembre, en la tercera semana, los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys y se enfrentarán en el Maracaná, en el debut de la NFL en Río de Janeiro tras los partidos disputados en São Paulo en temporadas anteriores.

A continuación se disputarán tres partidos en Londres -dos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en Wembley-: Washington Commanders-Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles y Jaguars-Houston Texans, entre las semanas cuatro y seis.

En la séptima semana la NFL debutará en Francia, en el Stade de France de París, con un New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers.

El 8 de noviembre, en la novena semana de campeonato, la NFL aterrizará por segunda temporada consecutiva en el Santiago Bernabéu de Madrid con el enfrentamiento entre los Atlanta Hawks y los Cincinnati Bengals.

Los Detroit Lions y los New England Patriots se enfrentarán en el Allianz Arena de Múnich (Alemania) en la semana once, mientras que la gira internacional se cerrará el 22 de noviembre en el Estadio Azteca con un duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Estos partidos internacionales forman parte de la estrategia de la NFL de expansión más allá de las fronteras de Estados Unidos, una iniciativa que ha llevado a la disputa de 62 encuentros hasta la fecha.

FUENTE: EFE