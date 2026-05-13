MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  13 de mayo de 2026 - 17:31

Mundial 2026: Conoce a los jugadores destacados de Arabia Saudita

Conoce a los jugadores de Arabia Saudita destacados para el Mundial 2026 que se realizará en USA, México y Canadá.

Mundial 2026: Conoce a los jugadores destacados de Arabia Saudita

Mundial 2026: Conoce a los jugadores destacados de Arabia Saudita

La selección de Arabia Saudita ubicada en el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde, te dejaremos en esta nota un top 3 de los jugadores destacados para el Mundial 2026.

Jugadores destacados de Arabia Saudita para el Mundial 2026

  • Firas Al Buraikan: El delantero de 25 años con experiencia en Arabia Saudita, suma 49 partidos y 9 goles, milita en Al Ahli.
  • Saleh Al-Shehri: El delantero de 32 años busca darle experiencia a Arabia Saudita, con 36 partidos y 14 goles.

  • Mohamed Kanno: Mediocampista, con experiencia en Qatar 2022, milita en Al Hilal,

El jugador a seguir de Arabia Saudita es Marwan Al-Sahafi, con 21 años es la promesa en el fútbol saudí, fue cedido al Royal Antwerp.

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