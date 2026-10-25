Premundial de Béisbol U18: Panamá venció a Dominicana con un enorme Danel Long

La novena de Panamá superó 2-6 a República Dominicana en el inicio de la Súper Ronda del Campeonato Premundial de Béisbol U18 , que se juega en República Dominicana.

Los canaleros anotaron en el primer episodio en las piernas de Daniel Méndez luego de un rodado de Yadier Fuentes a la tercera base, pero los anfitriones reaccionaron en el segundo con un rayita anotada por Leanders Matos en la Academia IPL en la zona de El Toro, Santo Domingo.

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En la baja del segundo, los dirigidos por Rodrigo Merón recuperaron la ventaja con un infield hit de Jonathan Ramos, que le permitió anotar a Carlos Sánchez.

En el tercer capítulo parte baja, Danel Long se robó el home para la tercera carrera de Panamá, sin embargo, Leanders Matos anotó la segunda de Dominicana tras un error de Daniel Méndez en el tiro a la inicial.

Panamá logró liquidar el encuentro en la baja del cuarto con un triple de Long con las bases llenas, donde anotaron Tenas, Ramos y Méndez.

Danel Long fue el mejor bateador del encuentro, conectando de 2-1 con un triple, 3 producidas y 1 anotada, mientras que Abel Rodríguez se apuntó la victoria, tirando 4.0 entradas de 3 hits, 2 carreras (1 limpia), 5 bases por bolas y 1 ponche.

Con esta victoria, los panameños ahora tienen récord de 1-1 en esta fase.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Premundial de Béisbol U18?

Panamá jugará este lunes ante Nicaragua en el IPL Academy - Stadium 2 desde las 9:00 a.m.