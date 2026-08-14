Serie del Caribe Kids 2026: Se le escapó la victoria a Panamá y México los deja tendidos en el terreno

Serie del Caribe Kids 2026: Se le escapó la victoria a Panamá y México Rojo los deja tendidos en el terreno

Un sencillo al jardín izquierdo de Damián López, que llevó al plato a Jesús Acosta en el cierre del sexto episodio, rompió el empate y permitió a Tomateros de Culiacán, representante de México Rojo, imponerse 8-7 sobre Panamá (Federales de Chiriquí) en la Serie del Caribe Kids 2026 .

Con este resultado, el conjunto mexicano sumó su segunda victoria en la III Serie del Caribe Kids, en un duelo lleno de emociones y alternativas que se convirtió en el más cerrado del torneo hasta el momento.

Yael Cervantes fue una de las figuras ofensivas de los ganadores al conectar un cuadrangular, mientras que por Panamá destacó Noah Arauz, quien terminó de 4-3 con dos carreras remolcadas. Jesús Acosta se acreditó la victoria como relevista y Carlos Pérez cargó con la derrota.

Federales de Chiriquí tomó la iniciativa en el tercer episodio con tres carreras. Miguel Moreno y Noah Arauz conectaron imparables antes de que Kendrick Salina disparara un doble al jardín central para remolcar a ambos. Posteriormente, un error del antesalista permitió que Salina llegara al plato y colocara el 3-0.

Los panameños ampliaron la ventaja en el cuarto capítulo. Nelson Robledo recibió boleto, se estafó la segunda base y, con dos outs, anotó gracias a un error del campocorto tras una conexión de Thiago Serracín, aumentando la diferencia a 4-0.

Panamá se cayó

Tomateros, que había sido dominado durante 3.2 entradas por el abridor panameño Axel Valdés, reaccionó de manera contundente en el cierre del quinto. El equipo mexicano fabricó un rally de siete carreras aprovechando tres boletos, dos errores y un infield hit. La ofensiva fue coronada por Yael Cervantes, quien conectó un jonrón de tres carreras para darle la vuelta al marcador y poner a México Rojo arriba 7-4.

Federales respondió en la parte alta del sexto y volvió a nivelar las acciones. Un sencillo de Alams Rodríguez, boletos a Nelson Robledo y Thiago Serracín, un robo de base, un wild pitch y un doble de dos carreras de Noah Arauz permitieron a Panamá fabricar tres carreras y establecer el 7-7.

Todo quedó servido para un dramático cierre. Jesús Acosta se embasó y Damián López apareció con el batazo decisivo, un sencillo al jardín izquierdo que permitió la anotación de Acosta y dejó a Federales de Chiriquí tendido en el terreno.