Mundial de Flag Football IFAF 2026: Panamá femenino suma su primera victoria

La selección femenina de Panamá sumó su primera victoria en el Mundial de Flag Football IFAF 2026 tras vencer 37-13 a Japón en el segundo partido de la jornada de este jueves.
Panamá consigue victoria ante Japón en el Mundial de Flag Football 2026
Canadá ahora se mantiene de primer lugar en la tabla de posiciones 2-0, Panamá y Japón comparten el segundo lugar 1-1, mientras que Brasil suma dos derrotas 0-2.
Por otra parte, el equipo masculino ganó su primer juego tras vencer 33-26 a Francia con gran actuación de Adrián Roux y Jeyson Jaén.
Panamá se enfrentará a Brasil este viernes a las 2:00 am y lo puedes sintonizar en las pantallas de Cos.