Mundial de Flag Football IFAF 2026: Panamá femenino suma su primera victoria

La selección femenina de Panamá sumó su primera victoria en el Mundial de Flag Football IFAF 2026 tras vencer 37-13 a Japón en el segundo partido de la jornada de este jueves.

En horas de la madruga Canadá le ganó 27-14 a Panamá en su debut, pero el equipo panameño consiguió levantarse para sacar una victoria que las deja 1-1 y descansarán para el partido del viernes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panamá consigue victoria ante Japón en el Mundial de Flag Football 2026

Canadá ahora se mantiene de primer lugar en la tabla de posiciones 2-0, Panamá y Japón comparten el segundo lugar 1-1, mientras que Brasil suma dos derrotas 0-2.

Por otra parte, el equipo masculino ganó su primer juego tras vencer 33-26 a Francia con gran actuación de Adrián Roux y Jeyson Jaén.

Panamá se enfrentará a Brasil este viernes a las 2:00 am y lo puedes sintonizar en las pantallas de Cos.