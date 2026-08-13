El KAA Gent de Josué Vergara a un paso de la Conference League

El KAA Gent de Josué Vergara selló este jueves su clasificación al playoff de la UEFA Conference League tras empatar 1-1 ante el IFK Göteborg en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación. El conjunto belga hizo valer la ventaja conseguida en Suecia y avanzó con un marcador global de 2-1 .

Gent se adelantó en el marcador al minuto 27 por medio de Matties Volckaert , quien apareció para darle tranquilidad al equipo dirigido por Rik De Mil. El conjunto local mantuvo el control durante buena parte del encuentro y llegó a los minutos finales con la eliminatoria a su favor.

Sin embargo, el Göteborg reaccionó en el tramo final y consiguió la igualdad al minuto 85 mediante Saidou Alioum Moubarak. El tanto puso emoción a los últimos minutos, pero Gent logró resistir y aseguró su boleto a la siguiente instancia.

El conjunto belga ya había dado un paso importante en el partido de ida, disputado el pasado 6 de agosto en el Gamla Ullevi, donde se impuso 1-0 gracias a un gol de Hyllarion Goore al final del primer tiempo.

Próximo rival del Gent

Ahora, el desafío será aún mayor. En el playoff de la Conference League, el KAA Gent se enfrentará al Hibernian de Escocia.