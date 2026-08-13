El Besiktas y Michael Amir Murillo avanzan a los playoff de la Europa League

El Besiktas de Michael Amir Murillo cumplió con su objetivo y aseguró su clasificación a los playoffs de la UEFA Europa League 2026/27 , luego de derrotar nuevamente 1-0 al Hradec Králové de República Checa en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación.

El conjunto turco llegó al compromiso con ventaja después de imponerse 1-0 en el encuentro de ida , disputado el pasado 6 de agosto en territorio checo. En aquella ocasión, Semih Kilicçsoy marcó el tanto de la victoria en los minutos finales, pese a que Beikta terminó jugando con diez hombres.

En el duelo de vuelta, disputado en el Tüpra Stadyumu de Estambul, Beikta volvió a imponerse por la mínima. El único gol del encuentro fue anotado por Václav Cerný al minuto 40, resultado que permitió a los locales completar un contundente 2-0 en el marcador global.

Próximo rival del Besiktas

Con esta clasificación, el equipo dirigido por Vincenzo Italiano queda a una eliminatoria de acceder a la fase liga de la Europa League. Su próximo rival será el Kauno Zalgiris de Lituania, en una serie que tendrá su partido de ida el 20 de agosto en Estambul, mientras que la vuelta se disputará el 27 de agosto en Lituania.

El conjunto de Estambul también tiene asegurada su continuidad en competiciones europeas: en caso de no superar los playoffs de la Europa League, tendrá garantizada una plaza en la fase de liga de la Conference League.