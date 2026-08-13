Serie del Caribe Kids 2026: Alams Rodríguez consigue juego perfecto, después de corrección en triunfo panameño

De la mano de una histórica actuación del lanzador Alams Rodríguez y una ofensiva que respondió desde temprano, Federales de Chiriquí, representante de Panamá, derrotó 15-0 a Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en el partido que abrió la tercera jornada de la III Serie del Caribe Kids 2026, que se disputa en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta, de esta ciudad.
Brillante labor en duelo de Serie del Caribe Kids 2026
Rodríguez fue el gran protagonista al completar el primer juego perfecto individual en la historia de la Serie del Caribe Kids. El derecho panameño trabajó las tres entradas del encuentro sin permitir que ninguno de los nueve bateadores que enfrentó alcanzara base y ponchó a tres.