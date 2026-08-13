Serie del Caribe Kids 2026: Alams Rodríguez consigue juego perfecto, después de corrección en triunfo panameño FOTO: Béisbol Caribe

De la mano de una histórica actuación del lanzador Alams Rodríguez y una ofensiva que respondió desde temprano, Federales de Chiriquí, representante de Panamá, derrotó 15-0 a Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en el partido que abrió la tercera jornada de la III Serie del Caribe Kids 2026, que se disputa en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta, de esta ciudad.

En un inicio una confusión en la anotación oficial permitió que se jugara una entrada más y en ese episodio 4 el derecho panameño brindó una base por bolas, pero la competición corrigió el resultado de pizarra de 14-0 y un juego sin hit ni carreras a un 15-0 en 3 entradas completas en perfección en la lomita.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse