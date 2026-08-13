Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto continúan las acciones de la Serie del Caribe Kids 2026, con dos emocionantes partidos en busca de llegar a lo más alto en territorio mexicano.
Partidos para hoy en la Serie del Caribe Kids 2026
Puerto Rico vs República Dominicana a las 4:00 P.M.
Panamá vs México Rojo a las 9:00 P.M.
El equipo panameño debutó ante el gran favorito República Dominicana, cayendo por pizarra de 5-2 y luego derrotaron por abultamiento de carreras al equipo de "La Isla", con juego perfecto de Alams Rodríguez.