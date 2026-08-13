Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy jueves 13 de agosto FOTO: Béisbol Caribe

Este jueves 13 de agosto continúan las acciones de la Serie del Caribe Kids 2026, con dos emocionantes partidos en busca de llegar a lo más alto en territorio mexicano.

Panamá (Federales de Chiriquí) enfrentará hoy su tercer compromiso, tras ganarle cómodamente a Puerto Rico y ponerse con marca de 1-1 en la competición.

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