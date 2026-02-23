Floyd Mayweather Jr podría volver al peso wélter, ¿Quiénes son los campeones de la categoría?

El histórico invicto Floyd Mayweather Jr ha dejado claro que plena volver al boxeo profesional, después de que enfrente en exhibición en el mes de abril a otro histórico, Mike Tyson, un choque que recientemente fue anunciado para llevarse e cabo en la República Democrática del Congo.

Mayweather Jr, quien se retiro con marca perfecta de de 50-0 y 27 por la vía del KO podría ver acción en las 147 libras, categoría en la que terminó su carrera y en la cual fue súper campeón.

Actuales campeones de peso wélter, categoría a la que podría volver Floyd Mayweather Jr

Lewis Crocker, británico de 29 años de edad es el actual campeón wélter de la FIB.

Rolando Romero, reinante campeón de la AMB de 30 años de edad y originario de la ciudad de Las Vegas.

Devin Haney de 27 años de edad mantiene en su poder el de la OMB, que recientemente ganó ante Brian Norman Jr.

Y por último, Ryan García le arrebató el del CMB a Mario Barrios, en un pleito en velada de The Ring Magazine el pasado sábado 21 de febrero.

Al igual que ya lo hizo Manny Pacquiao, "Money" Mayweather que ya se ha mostrado entrenando podría volver a subirse al ring profesional en el peso wélter, una categoría reinada por atletas de la nueva generación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BleacherReport/status/2025936783255511171&partner=&hide_thread=false 48-year-old Floyd Mayweather Jr. in the gym preparing for Mike Tyson



(Via @FloydMayweather) pic.twitter.com/yZDJJtN52p — Bleacher Report (@BleacherReport) February 23, 2026

Como profesional, Floyd vio acción por última vez en pleito ante Conor McGregor, en velada en el T-Mobile Arena de Las Vegas en el año 2017, precisamente el 26 de agosto.

Años despues, Mayweahter Jr volvió al cuadrilátero, pero con distintas exhibiciones, la última de ellas ante John Gotti III en el 2023.