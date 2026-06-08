Artur Beterbiev critica a David Benavidez por por no enfrentarlo como se tenía previsto

El ex campeón indiscutible de peso semipesado Artur Beterbiev criticó duramente al estadounidense con raíces mexicanas David Benavidez, después de que no lo enfrentara como en su momento lo tenía previsto.

Beterbiev, noqueador ruso nacionalizado canadiense habló para Match TV y dejó claro que Benavidez y su equipo tomaron otra pelea, después de tener previsto su cara a cara en la categoría de peso semipesado.

Artur Beterbiev habló de David Benavidez

“Él tuvo una pelea con Anthony Yarde (el 22 de noviembre), y yo acepté pelear con él después de eso”, inició diciendo el experimentado atleta diestro de 41 años de edad.

“Al parecer, su equipo no esperaba que aceptara tan rápido, así que cambiaron de opinión de inmediato y eligieron a Ramírez. Eso fue hace un año. Generalmente, esto se ha convertido en la norma en el boxeo: a veces peleo, a veces no, elijo a mis oponentes, me gusta este, no me gusta aquel. Tengo una mentalidad diferente. Eso me resulta ajeno”, mencionó Beterbiev.

"Benavidez es de los que hablan mucho más de lo que hacen. Pero hay que reconocer que lo están manejando con mucha habilidad. Ya es campeón mundial en tres categorías de peso. Sin embargo, su boxeo es sucio y algunas de sus victorias son ciertamente cuestionables", finalizó Beterbiev (21-1, 20 KOs), que no pelea desde que sufrió una derrota por decisión mayoritaria ante Dmitry Bivol en febrero del año pasado.