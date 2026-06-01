O'Shaquie Foster defendió título CMB ante Raymond Ford en actuación de alto calibre

FEl estadounidense O'Shaquie Foster defendió con éxito su título mundial CMB de la categoría de peso superpluma en cara a cara ante Raymond Ford el fin de semana en velada de DAZN Boxing desde el Fertitta Center de la ciudad de Houston.

Foster se llevó el triunfo en las tarjetas después de dominar y cerrar de manera impecable el cara a cara ante Ford, que respondió con poder, pero que no fue suficiente para hacerle frente al originario de Orange, Texas.

Un gran choque titular para O'Shaquie Foster

El apodado como "Ice Water" lució de gran manera, con combinaciones rápidas y explosivas, unas que mayormente iniciaban con un relampagueante jab de izquierda, que lo conectó a placer en la toda la noche.

Por su parte, "Savage" Ford reaccionó a mitad de combate, conectando por momentos de manera sólida a su rival, pero no pudo cerrar con esa agresividad que se le vio por momentos y terminó siendo superado por la velocidad y gran ofensiva de Foster.

Después de los 12 asaltos de acción, el juez Chris Migliore puntuó la pelea como empate 114-114, mientras que Javier Álvarez la puntuó 118-110 y Alan Krebs 116-112 a favor de Foster.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZNBoxing/status/2060932119644266706&partner=&hide_thread=false O'Shaquie Foster landing BIG shots in the 11th! #FosterFord | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/VItEmsfBH5 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 31, 2026

Shock vs Shakur, un cara a cara en el ring

Shock Foster levanto su mano derecha y celebró con su equipo el triunfo y defensa titular, para luego lanzar reto e invitar a subir al escenario al campeón superligero Shakur Stevenson, púgil invicto que ascendió al cuadrilátero y respondió a los insultos de Foster, dejándole claro que solo necesitaría "2 asaltos" para terminar con él en un combate.

Foster mencionó que está listo para un combate en ascenso de categoría ante Stevenson o enrentar a otro gran campeón, Emanuel "Vaquero" Navarrete.