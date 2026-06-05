Lamont Roach Jr y William Zepeda diputarán el título CMB de peso ligero

El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría de peso ligero se pondrá en juego el próximo 1 de agosto en la ciudad de Las Vegas, con Lamont Roach Jr y William Zepeda como los protagonistas en el evento principal de la noche.

Roach Jr, de 30 años de edad peleó por última vez en diciembre y terminó en empate por decisión mayoritaria contra Isaac Cruz en una pelea de 140 libras. Fue el segundo empate por decisión mayoritaria consecutivo para Roach, quien también sufrió un resultado inconcluso contra Gervonta Davis en marzo de 2025.

Zepeda (33-1, 27 KOs) no ha peleado desde que sufrió una derrota por decisión unánime en julio contra el entonces campeón de peso superpluma del CMB, Shakur Stevenson . El CMB le retiró el título a Stevenson en febrero , días después de que venciera a Teófimo López por los títulos de peso superpluma de The Ring y la OMB.

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Por su parte, el campeón de la FIB, Raymond Muratalla, hará la segunda defensa de su corona, esta ante el brasileño Robson Conceicao en el evento coestelar.

Los coestelares y una unificación en la mira

Muratalla (24-0, 17 KOs) defendió su título de la FIB por primera vez en enero, logrando una victoria por decisión, la mejor de su carrera, contra Andy Cruz .Conceicao (21-3-1, 10 KOs), medallista de oro olímpico en 2016, se ha mantenido activo en Brasil en sus dos últimas peleas después de perder el título de peso superwélter del CMB durante una revancha contra O'Shaquie Foster en noviembre de 2024.

Chris Mannix, de DAZN, informó sobre este acontecimiento el sábado y destacó que los ganadores de cada pelea se podrían enfrentarse posteriormente en un combate de unificación de títulos.¿ de las 135 libras.

FUENTE: The Ring