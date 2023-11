Jermall Charlo rompe el silencio y habla de sus problemas mentales

Jermall Charlo y una temible oscuridad

"Depresión, confusión, ir de caliente a frío muy rápido es algo que te impacta . Lidiar con todo tipo de casos sobre ser bipolar, de aislarte, de pensar que si te aíslas del mundo, eso te va a ayudar. Pero necesitas poder hablar con alguien y que te ayuden a sobreponerte a cualquier cosa que estés sufriendo”, mencionó Jermall Charlo.

“Simplemente parece que todos están en tu contra. No importa si vas en un Uber, en un taxi, donde sea, sientes que todos están en contra tuya. Las razones por las que me sentía así, no las se. No puedo decir que algunas personas no estuvieron en mi contra, pero era simplemente que en ese yo me sentía de esa forma, y le di mi espalda a prácticamente todo el mundo. Simplemente tuve que comenzar a buscar ayuda, y mejoré mucho”, señaló el campeón de peso mediano para New York Post.

"Drogas y alcohol"

“Mi paciencia ha crecido mucho. He extendido mi mano para empezar a recibir ayuda, más que nunca antes. Me estoy empezando a sentir mejor. Tengo la mente clara, no necesito maquillar las cosas abusando de la bebida y del alcohol, las drogas, o comportarme de forma desagradable, cosas así”, finalizó.

Jermall Charlo revela por primera vez detalles personales que lo llevaron alejarse aun más del deporte de los puños, pero buscará regresar con más fuerza este fin de semana a Las Vegas, en combate coestelar en el Arena Michelob Ultra.