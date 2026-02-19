Mario Barrios vs Ryan García, cartelera con estrellas y 3 títulos mundiales en juego

El actual campeón de la categoría de peso wélter Mario Barrios enfrentará este fin de semana a Ryan García, en pleito estelar de velada de The Ring Magazine, en la que estarán en juego 3 títulos, con grandes nombres en la escena.

Barrios y García liderarán velada en Las Vegas, en un esperado choque en las 147 libras, que será transmitida a través de la señal de DAZN Boxing.

3 títulos mundiales en noche de Mario Barrios vs Ryan García

Los atletas diestros originarios de San Antonio, Texas y California tendrán los reflectores del mundo del boxeo, después de que otras destacadas estrellas del deporte vean acción en el importante cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas.

Mario Barrios vs Ryan Garcia por el campeonato mundial CMB de las 147 libras.

Richardson Hitchins vs Oscar Duarte por el título FIB del peso superligero (140 libras).

Gary Antuanne Russell vs Andy Hiraoka por los máximos honores AMB del peso superligero.

Dos grandes talentos en las 140 libras expondrán sus cinturones, en una categoría que ahora ahora amenaza el invicto de Newark, Shakur Stevenson.

También Frank "The Ghost" Martin estará como parte del evento, en pleito en las 140 libras ante Nahir Albright.