Sebastian Fundora enfrentará a Keith Thurman en octubre, según fuentes

Sebastian Fundora vs Keith Thurman se prepara a continuación, por el título mundial de peso súperwélter.

FOTO: Sebastian Fundora y Keith Thurman vía Instagram

El campeón mundial de la categoría de peso súperwélter Sebastian Fundora ya tiene un nuevo rival para exponer su cetro dorado, el experimentado Keith Thurman, en pleito en la ciudad de Las Vegas el próximo 25 de octubre, según informaron fuentes a Mike Coppinger y a The Ring Magazine.

Fundora (23-1-1, 15 KOs), de 27 años de edad podría exponer su título del Consejo Mundial de Boxeo en el MGM Grand, Grand Garden Arena de Las Vegas ante Thurman (31-1, 23 KOs), de 36 años, que buscará convertirse en campeón de dos divisiones, luego de brillar en los wélter.

Sebastian Fundora vs Keith Thurman, un choque de grandes púgiles

El apodado como "La Torre Infernal" viene de 3 brillantes actuaciones, dos de ellas ante el australiano Tim Tszyu, la última de ellas de manera contundente en 7 asaltos el pasado 19 de julio en Las Vegas.

Por otra parte, Thurman ha tenido inactividad luego de su única derrota sufrida en su carrera, aquel recordado combate ante Manny Pacquiao en el 2019, luego tan solo ha subido al ring en dos ocasiones, ante Mario Barrios (victoria) en el año 2022 y la más reciente victoria ante Brock Jarvis en marzo del presente año.

Según los informes, esta pelea por el título de las 154 libras encabezará velada de Premier Boxing Champions (PBC) en Prime PPV.

