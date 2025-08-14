Sebastian Fundora enfrentará a Keith Thurman en octubre, según fuentes

El campeón mundial de la categoría de peso súperwélter Sebastian Fundora ya tiene un nuevo rival para exponer su cetro dorado, el experimentado Keith Thurman, en pleito en la ciudad de Las Vegas el próximo 25 de octubre, según informaron fuentes a Mike Coppinger y a The Ring Magazine.
Sebastian Fundora vs Keith Thurman, un choque de grandes púgiles
El apodado como "La Torre Infernal" viene de 3 brillantes actuaciones, dos de ellas ante el australiano Tim Tszyu, la última de ellas de manera contundente en 7 asaltos el pasado 19 de julio en Las Vegas.
Por otra parte, Thurman ha tenido inactividad luego de su única derrota sufrida en su carrera, aquel recordado combate ante Manny Pacquiao en el 2019, luego tan solo ha subido al ring en dos ocasiones, ante Mario Barrios (victoria) en el año 2022 y la más reciente victoria ante Brock Jarvis en marzo del presente año.
Según los informes, esta pelea por el título de las 154 libras encabezará velada de Premier Boxing Champions (PBC) en Prime PPV.