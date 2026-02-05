Sebastian Fundora y Keith Thurman se enfrentarán en marzo en Las Vegas

El campeón de peso superwélter Sebastian Fundora defenderá su cinturón ante Keith Thurman el próximo 28 de marzo en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, un pleito que estaba originalmente programado para octubre del pasado año 2025.

Fundora (23-1-1, 15 KOs), de 28 años de edad pone en juego su campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el experimentado de 37 años Thurman (31-1, 23 KOs), que estuvo fuera de los cuadriláteros desde el año 2022 hasta principios del pasado año 2025.

Una tarea difícil para Keith Thurman ante Sebastian Fundora

El apodado como " One Time" tendrá una dura prueba, después de apenas ver acción en 3 ocasiones desde el año 2019, pasando por momentos complicados hasta su vuelta el pasado año 2025 ante Brock Jarvis en Sydney, Australia, en donde consiguió un TKO en apenas 3 asaltos de combate.

Por otro lado, el espigado zurdo originario de Coachella, California, actual campeón CMB de las 154 libras viene de 3 victorias en fila, dos de ellas en "guerras" ante el australiano Tim Tszyu, combates que lo catapultaron a un alto nivel.

Ahora, con una visible experiencia ganada en los mejores escenarios del mundo, Sebastian Fundora buscará añadir otro gran nombre a su currículum de victorias, a un excampeón unificado de peso wélter, que sabe perfectamente librar grandes batallas.