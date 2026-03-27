Sebastian Fundora y Keith Thurman superan la báscula

El actual campeón de la categoría de peso súperwélter del CMB Sebastian Fundora y el experimentado retador Keith Thurman cumplieron con el pesaje previo a su esperado choque de este fin de semana en la ciudad de Las Vegas.
"La Torre Infernal" está favorito por 4-1 ante Thurman, un ex campeón que tuvo una larga para en su carrera profesional y que tan solo ha visto acción en una ocasión en los superwélter, ante Brock Jarvis, en su última salida al escenario.
Demás pesajes de la velada Sebastian Fundora vs Keith Thurman
10 asaltos; peso superwélter
- Yoenis Tellez (11-1, 8 KOs), Santiago de Cuba, Cuba, 153.8 libras
- Brian Mendoza (23-4, 17 KOs), Albuquerque, Nuevo México, 153.2 libras
10 asaltos; peso mediano
- Yoenli Hernández (9-0, 8 KOs), Camagüey, Cuba, 158.4 libras
- Terrell Gausha (24-5-1, 12 KOs), Encino, California, 160.8 libras.
10 asaltos; pesos pesados
- Gurgen Hovhannisyan (9-0, 8 KOs), Los Ángeles, 281,4 libras
- César Navarro (15-3, 13 KOs), Phoenix, Arizona, 210,2 libras
10 asaltos; peso semipesado
- Elijah García (17-1, 13 KOs), Wittmann, Arizona, 171,4 libras
- Kevin Newman III (18-3-1, 11 KOs), Las Vegas, 171,4 libras
6 asaltos; peso pluma
- Bryan Gonzalez (4-0, 3 KOs), Phoenix, Arizona, 125 libras
- Brandon Medina (7-4, 0 KOs), Morelia, México, 124.6 libras
10 asaltos; peso ligero
- Kaipo Gallegos (11-0-1, 9 KOs), Las Vegas, 135.4 libras
- Julian Gonzalez (16-1-1, 12 KOs), Reading, Pensilvania, 134.2 libras