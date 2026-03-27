Sebastian Fundora y Keith Thurman superan la báscula FOTO: PBC

El actual campeón de la categoría de peso súperwélter del CMB Sebastian Fundora y el experimentado retador Keith Thurman cumplieron con el pesaje previo a su esperado choque de este fin de semana en la ciudad de Las Vegas.

Fundora (23-1-1, 15 KOs), de 1.97 m de estatura marcó 153.6 libras y Thurman (31-1, 23 KOs), de 37 años de edad pesó 152.6 libras, ambos abajo del límite de la categoría, las 154 libras.

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