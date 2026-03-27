BOXEO Boxeo Internacional -  27 de marzo de 2026 - 16:35

Sebastian Fundora y Keith Thurman superan la báscula

Los estadounidenses Sebastian Fundora y Keith Thurman cumplieron con el pesaje para su choque titular.

Sebastian Fundora y Keith Thurman superan la báscula

Sebastian Fundora y Keith Thurman superan la báscula

FOTO: PBC

El actual campeón de la categoría de peso súperwélter del CMB Sebastian Fundora y el experimentado retador Keith Thurman cumplieron con el pesaje previo a su esperado choque de este fin de semana en la ciudad de Las Vegas.

Fundora (23-1-1, 15 KOs), de 1.97 m de estatura marcó 153.6 libras y Thurman (31-1, 23 KOs), de 37 años de edad pesó 152.6 libras, ambos abajo del límite de la categoría, las 154 libras.

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"La Torre Infernal" está favorito por 4-1 ante Thurman, un ex campeón que tuvo una larga para en su carrera profesional y que tan solo ha visto acción en una ocasión en los superwélter, ante Brock Jarvis, en su última salida al escenario.

Demás pesajes de la velada Sebastian Fundora vs Keith Thurman

10 asaltos; peso superwélter

  • Yoenis Tellez (11-1, 8 KOs), Santiago de Cuba, Cuba, 153.8 libras
  • Brian Mendoza (23-4, 17 KOs), Albuquerque, Nuevo México, 153.2 libras

10 asaltos; peso mediano

  • Yoenli Hernández (9-0, 8 KOs), Camagüey, Cuba, 158.4 libras
  • Terrell Gausha (24-5-1, 12 KOs), Encino, California, 160.8 libras.

10 asaltos; pesos pesados

  • Gurgen Hovhannisyan (9-0, 8 KOs), Los Ángeles, 281,4 libras
  • César Navarro (15-3, 13 KOs), Phoenix, Arizona, 210,2 libras

10 asaltos; peso semipesado

  • Elijah García (17-1, 13 KOs), Wittmann, Arizona, 171,4 libras
  • Kevin Newman III (18-3-1, 11 KOs), Las Vegas, 171,4 libras

6 asaltos; peso pluma

  • Bryan Gonzalez (4-0, 3 KOs), Phoenix, Arizona, 125 libras
  • Brandon Medina (7-4, 0 KOs), Morelia, México, 124.6 libras

10 asaltos; peso ligero

  • Kaipo Gallegos (11-0-1, 9 KOs), Las Vegas, 135.4 libras
  • Julian Gonzalez (16-1-1, 12 KOs), Reading, Pensilvania, 134.2 libras
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