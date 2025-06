Tim Tszyu y la búsqueda de la redención ante Sebastian Fundora en julio

Luego de su primer traspié, el originario de Sídney, Nueva Gales del Sur enfrentó dos nuevos combates, uno de ellos una derrota ante Bakhram Murtazaliev y después un triunfo ante Joseph Spencer el pasado mes de abril.

Tim Tszyu y la búsqueda de reclamar su trono

“Tengo la intención de retomar el camino desde donde empecé. Sé que Fundora es un luchador excepcional, un campeón excepcional, el actual rey, creo, en las 154 libras, pero me toca a mí reclamar el trono. Vamos a darles a los fans un verdadero regalo”, señaló Tim Tszyu, púgil de 30 años de edad.

"Lo sentí. Sentí que todo iba según lo planeado. No puedo volver atrás y revivirlo, pero tengo que ponerme lo que puse antes".

“He tenido 10 semanas para prepararme para este estilo, lo cual es una bendición. Saber que te enfrentarás a Fundora en dos semanas es bastante difícil por el cambio de oponentes, pero mira, eso no es excusa. Quiero desarrollar un plan de juego específico, corregir los errores que cometí antes y luego lograr el objetivo esta vez”, mencionó.

"Ya estoy preparado. "Si me dices que mañana podemos pelear, lo haré mañana. No me preocupa. No me estoy concentrando en eso. Debería estar pensando en la pelea tan exigente que va a tener contra mí. Eso es lo que tengo en mente", finalizó Tszyu.

Tim Tszyu y Sebastian Fundora se verán las caras en el pleito coestelar de la velada de Premier Boxing Champions, que será transmitida por la señal de RPC y que lidera la vuelta de Manny Pacquiao.