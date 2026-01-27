Xander Zayas, una inspiración para la nueva generación boricua

El actual reinante campeón de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría de peso superwélter Xander Zayas ha tenido una semana muy especial con su gente de , previo a su combate de unificación en el Coliseo de Puerto Rico.

Zayas, un talento de 23 años de edad que ha tenido un ascenso de gran calibre en el deporte, desde el plano amateur a firmar con Top Rank y ahora a convertirse en campeón mundial y figura de su tierra.

El ahora residente en Sunrise, Florida visitó el Boys & Girls Clubs del residencial Las Margaritas, en San Juan, un centro que ha cambiado la vida de más de 80.000 niños y jóvenes residentes de distintas comunidades, en donde ahora hay un mural con su rostro y la frase “Si lo puedes soñar” del artista urbano Eladio Carrión.

Un especial momento para Xander Zayas

“Creo que no todo el mundo llega aquí y poder hacerlo yo significa mucho para mí. Es el lugar que me vio crecer y para mí siempre, siempre ha sido un honor representar de donde yo soy”, agregó.

“Es un club bastante unido, siempre pendiente a los niños. Aquí hay deporte, actividades fuera de lo académico, juegos de mesa. Aprendes, haces amistades y despejas la mente. Es un espacio bien importante”, comentó Xander Zayas para el Diario Primera Hora.

'LO PUEDES HACER' @XanderZayas' mural was unveiled at the Boys & Girls Club of Puerto Rico! pic.twitter.com/LLQMIbM2Tf — Top Rank Boxing (@trboxing) January 27, 2026

Xander Zayas este sábado 31 de enero unificará títulos ante Abass Baraou, alemán campeón AMB de las 154 libras en velada de ESPN, en busca de dar un golpe en la mesa en la categoría.