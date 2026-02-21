Zuffa Boxing de Dana White y Turki rompe el marcado al contratar al británico Conor Benn

La nueva promotora de boxeo profesional Zuffa Boxing liderada por el presidente de la UFC y el Presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Al-AlShikh rompió el mercado quedándose con el explosivo púgil británico Conor Benn .

Benn, de 29 años de edad terminó su vinculo con Matchroom Boxing de Eddie Hearn y ahora peleará bajo una marca que recientemente hizo su aparición y que ya cuentan con dos reconocidos atletas, José "El Rayo" Valenzuela y Jai Opetaia.

Contrato millonario de Zuffa Boxing a Conor Benn

Según informes de Chris Mannix de Sports Illustrated el contrato para el hijo del histórico Nigel Benn rondará alrededor de los 10 millones de dólares y las distintas fuentes destacan que dicha cantidad es tan solo por una pelea.

El diestro originario de Essex, Reino Unido buscará seguir elevando su nombre, luego de que subiera al ring en 2 ocasiones ante Chris Eubank Jr, una rivalidad que lo catapultó al ganar el segundo combate, con una actuación de gran nivel, que lo ha llevado a la posición número 1 del ranking CMB del peso wélter.

Además, el apodado como "The Destroyer" se encuentra como el número 4 de la AMB, en donde Rolando Romero es el campeón y como si fuera poco ha revelado el deseo de enfrentar a Shakur Stevenson, en una mega pelea en los wélter.

Fuentes cercanas a BoxingScene destacaron que el estreno de Benn en Zuffa Boxing se dará a finales de mayo en el Reino Unido, su territorio de origen.