Canelo Álvarez le mete más picante a pelea con Plant: "Cuando me lo tomo personal viene lo bueno"

"Saben que cuando me lo tomo personal viene lo bueno" , confesó el boxeador mexicano para el portal especializado Little Giant Boxing.

Canelo también aseveró que no tendría dudas en romperle la quijada a su contrincante durante la pelea. También criticó a Plant por su discurso de humildad.

"Yo también fui (pobre) de que se puede se puede (romperle la quijada), todo lo que dijo de donde creció pues todos venimos de ahí, no tuve nada pero no por eso le voy a decir a toda la gente para hacerme la víctima y que me quieran por eso, así no son las cosas, cada quién sufre y cada quién viene donde tiene que venir, no voy a estar diciéndole a la gente eso para que me tengan lástima", expresó Álvarez.

Canelo Álvarez Caleb Plant ¿Qué paso entre Canelo Álvarez y Plant? AFP

¿Qué paso entre Canelo y Plant?

Cuando llegó el momento del cara a cara, ambos peleadores estuvieron hablándose, y de repente Canelo Álvarez empujó a Caleb Plant quien dio varios pasos hacia atrás. Cuando Plant regresó al cara cara frente a Canelo, tiró un golpe de izquierda que Saúl esquivó .

Canelo Álvarez respondió con dos golpes más que provocaron un corte y sangrado cerca del ojo derecho de Caleb Plant.

¿Por qué Canelo golpeó a Plant?

Canelo Álvarez y Caleb Plant llegaron a la conferencia de Prensa con mucha euforia tras los comentarios de Plant en redes sociales, refiriéndose de forma negativa al trabajo boxístico del mexicano y su entrenador Eddy Reynoso.

¿Qué le dijo Plant a Canelo Álvarez?

Tras el pleito inesperado que tuvo contra Caleb Plant el martes en la conferencia de prensa en Beverly Hills, Saúl Álvarez señaló que Plant podía hablar lo que quisiera, pero “cuando dices ‘motherf…', entonces cruzas la línea”.

“Puede decir lo que quiera, pero cuando te metes con mi mamá…”, indicó el campeón de la OMB, AMB y CMB en peso ligero y que buscará este 6 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, convertirse en el primer mexicano en barrir con una división.

¿Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant?

Ambos boxeadores se medirán en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada el próximo 6 de noviembre por los cinturones de peso súper mediano.